Come realizzare Siren eyes perfetti: la tecnica make-up trend su Tik Tok

Su Tik Tok, i ben conosciuti trucchi Smokey Eyes e Cat Eyes sono stati l’ispirazione, il perfetto punto di partenza per creare un nuovo trend, il cosiddetto Siren Eyes. Letteralmente traducibile in “occhi da sirena”, la nuova tendenza cosmetica punta chiaramente tutto sullo sguardo, dandogli un allure speciale e sensuale. Descritto come un trucco seducente, misterioso ed accattivante, gli occhi da sirena hanno conquistato, come spesso accade, anche le celebrities, da Nicola Peltz a Bella Hadid.

Ma perché è stato definito proprio con questo nome? Probabilmente, il riferimento alla sirena è stato scelto per l’idea in sé che suscita la più classica rappresentazione di queste figure leggendarie del mare: sinuose e ipnotiche. E in cosa, esattamente, questo trend si differenzia dallo Smokey Eyes? Secondo i make up artist più esperti, gli occhi da sirena hanno un look più drammatico e una forma più stretta e leggermente sfumata, pur mantenendo una certa definizione, tipica dell’eyeliner. La caratteristica principale è che la linea sull’occhio può essere creata con una matita o con un ombretto, e con l’uso di tonalità scure e profonde e non del solo classico nero.

https://www.instagram.com/p/Ch0YgEGvBQV/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Siren Eyes: come si realizza il trend di Tik Tok

La tecnica make up della Siren Eyes si sviluppa attraverso due passaggi ben precisi, personalizzabili per quanto riguarda il colore, ad esempio:

con l’aiuto di un pennellino apposito, si può sfumare un ombretto scuro, come il marrone e il grigio, lungo la rima superiore delle ciglia, là dove di solito si passa il classico eyeliner. Il risultato finale è una leggere linea di eyeliner opaca, ottenuta sfumando piccoli tratti di pigmento.

un ombretto scuro, come il marrone e il grigio, lungo la rima superiore delle ciglia, là dove di solito si passa il classico eyeliner. Il risultato finale è una leggere linea di eyeliner opaca, ottenuta sfumando piccoli tratti di pigmento. Continuare a sfumare l’ombretto, creando una piccola coda che punta verso le tempie

che punta verso le tempie Per una maggiore definizione, si può ultimare la linea creando una piccola punta sulla linea superiore dell’angolo interno dell’occhio.

Quando si vede la tecnica della Siren eyes solitamente non si vedono abbinamenti di ombretti colorati sugli occhi. Nei make up più belli visti in rete, infatti, la palpebra viene lasciata del suo colore naturale, al massimo viene leggermente picchiettata con un ombretto dello stesso colore del blush. Giusto per creare uno splendido effetto nude. Il risultato finale è infatti estremamente naturale. Il trucco c’è ma l’effetto finale punta a creare occhi allungati in modo quasi impercettibile, agendo quindi sulla forma e meno sui colori.

Siren Eyes a chi sta meglio?

Chi possiede naturalmente occhi a mandorla sarà avvantaggiato nel disegnare la forma allungata tipica di questo make up. In pochi gesti, riesce a restituire uno sguardo felino e sollevato. Questo però non vieta di provare a sfruttarlo anche se si possiedono occhi di un’altra forma, anzi.

La tecnica Siren Eyes può aiutare a smorzare una forma molto tondeggiante, allungandola verso le tempie. Giusto per citare due dei modelli di bellezza più apprezzati di questi anni, chi non sogna occhi da gatta come quelli di Angelina Jolie o di Megan Fox? In questo caso, il trucco Siren Eyes casca decisamente a pennello e basta solo un po’ di manualità davanti allo specchio per realizzarlo.