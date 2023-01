Ecco la palette di trucchi ispirata a Fallen degli Evanescence per un trucco alla Amy Lee

Gli Evanescence sono stati senza dubbio uno dei gruppi musicali che ha segnato gli anni Duemila. Era l’epoca in cui la musica era dominata da sonorità pop e R&B, in cui si compravano fisicamente ancora i cd e si sfogliavano i libretti per scoprire tutto quello che c’era da sapere su artisti e canzoni contenuti nel disco. Il loro album di debutto, “Fallen”, è uscito nel 2003 ed è stato un successo globale, vendendo 17 milioni di copie in tutto il mondo.

Amy Lee, Evanescence e il rock sinfonico dei primi anni 2000

Amy Lee è la leader e fondatrice della band, che grazie alla sua bravura ha contribuito a segnare la storia del gruppo, con lo stile sonoro che spaziava tra rock sinfonico e gothic metal. Insieme hanno conquistato il mondo della musica, con la loro combinazione di potenti melodie unite a testi profondi e significativi.

La band, vincitrice di due Grammy Awards, ha saputo creare un sound unico e originale, unendo elementi di rock, metal e musica classica. Il loro utilizzo di archi e pianoforte ha dato un tocco di eleganza e raffinatezza alle loro canzoni, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

La voce potente e versatile di Amy Lee è stata senza dubbio la chiave del successo del gruppo, in grado di passare dalle note alte e melodiose a quelle più profonde e gutturali con facilità. La sua intensa interpretazione ha dato vita a canzoni come “Bring Me to Life” e “My Immortal”, che sono diventate veri e propri classici del rock, cantate e suonate tutt’oggi in tutto il mondo.

La palette make up ispirata Amy Lee degli Evanescence

La loro musica continua ad essere amata e apprezzata da molti, non è quindi difficile capire perché, a distanza di anni, l’album degli Evanescence ha saputo offrire la giusta ispirazione per creare una palette make up unica, potremmo dire quasi da collezione.

La palette è stata realizzata dal brand HipDot, che produce trucchi vegani, cruelty free e spesso a edizione limitata. Il cofanetto contiene 8 cialde di ombretti all’interno di una custodia cd vera e propria, con tanto di copertina sul lato frontale. I nomi delle nuance si ispirano chiaramente alle tracce dell’album:

Going Under – Bright White

Shimmer Haunted – Bright Blue/Silver

Foil Bring Me to Life – Muted Blue/Grey

Matte Everybody’s Fool – Dark Blue Jean

Matte My Immortal – Royal Blue

Foil Taking Over – Greyish Periwinkle

Foil Imaginary – Deep Royal Blue

Glitter Hello – Nero, finish opaco

I colori inseriti nella palette sono stati pensati nel dettaglio per evocare lo spirito della band. La gamma di tonalità va dal blu profondo all’azzurro glaciale, senza dimenticare il bianco, il nero e i classici colori neutrali da utilizzare come base. Il tutto con finish diversi: dal matte al glitter al metalizzato.

La palette, come era prevedibile, è andata sold out in pochi giorni, popolando numerosi tutorial di make up pubblicato su Instagram e TikTok. Tuttavia, è possibile visitare il sito del brand per inserire il proprio nominativo nella cosiddetta “waiting list” e scoprire direttamente dall’azienda quando tornerà disponibile. I fan degli Evanescence di tutto il mondo non aspettano altro!