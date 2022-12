I prodotti per creare il make up di Devrim Lingnau versione Sissi ne "L'imperatrice"

Devrim Lingnau è un’attrice tedesca che ha recitato in diverse produzioni teatrali e cinematografiche. Uno dei suoi ruoli più noti è quello di Sissi nella serie televisiva tedesca “L’imperatrice”, basata sulla vita dell’imperatrice Elisabetta d’Austria. Nella serie che ha riscosso enorme successo, Lingnau interpreta l’imperatrice d’Austria nota anche come Sissi, una donna forte e determinata che lotta per il suo posto nella corte imperiale. Sissi è una figura storica molto popolare in Austria e in Germania, ed è stata spesso rappresentata in film e serie televisive.

Classe 1998, Lingnau ha portato in vita Sissi in modo credibile e commovente, dimostrando le sue doti attoriali e la sua capacità di interpretare personaggi complessi. La sua performance è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, e ha contribuito a rendere “L’imperatrice” una serie di successo. Devrim Lingnau si è dimostrata un’attrice talentuosa e versatile, la sua interpretazione dell’imperatrice d’Austria ha contribuito a rendere questa serie di successo e ha dimostrato le sue doti artistiche.

Il trucco di Devrim Lingnau in versione Sissi

Per ricreare il look di Sissi, si deve considerare l’epoca in cui è ambientata la storia, di conseguenza il trucco dell’attrice appare in ogni scena estremamente naturale. Quasi come se non ci fosse. Si può iniziare con una base trucco per uniformare il tono della pelle e nascondere eventuali imperfezioni, con un prodotto che appaia leggero e naturale sulla pelle. In seguito, si può passare a utilizzare un correttore per mascherare ombre o occhiaie e una cipria per fissare il trucco e eliminare l’effetto lucido.

Neve Cosmetics – Fondotinta in polvere

Un fondotinta in polvere minerale come quello di Neve Cosmetics è perfetto per lo scopo. Si tratta di una soluzione coprente ma allo stesso tempo molto leggera, che può essere spennellato sul viso proprio per uniformare l’incarnato in modo naturale.

Passando al resto del viso, per le sopracciglia si può utilizzare una pasta, una matita o una polvere per sopracciglia dello stesso colore, per riempire e definire la forma senza stravolgerle.

Per gli occhi, si può utilizzare una matita nera o marrone scuro, per tracciare una linea sottile e naturale sulla palpebra superiore, e un ombretto nude per enfatizzare lo sguardo, rimanendo allo stesso tempo quasi impercettibile.

Rare Beauty – Stay Vulnerable Melting Blush

Il blus rosato di Rare Beauty (il brandi di Selena Gomez) è modulabile e svolge perfettamente il compito di arrossare le guance a piacimento, anche per realizzare un trucco naturale e ispirato alla Sissi interpretata da Devrim Lingnau.

Per le labbra, si può utilizzare un rossetto dai toni rosati, in modo da ottenere un effetto matte e un look più opaco e armonioso con il resto del viso. Infine, con un blush rosato, si può aggiungere un po’ di colore sulle guance e una punta di illuminante può dare ulteriore luce al viso.

Diego Dalla Palma – Demi Matt Lipstick Nude

I rossetti Finish demi-matt di Diego Dalla Palma regalano in poche passate labbra definite e voluminose, ottima sfumabilità e comfort estremo. La vasta disponibilità di numerose tonalità nude permette a chiunque di trovare quella perfetta per il proprio sottotono di pelle.