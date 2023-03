Fluffy brows o naturali? I trend sopracciglia della primavera 2023

Ormai lo sappiamo bene: le sopracciglia sono un elemento essenziale del make-up, poiché definiscono lo sguardo e lo stile del look. Danno armonia ed equilibrio al viso e negli ultimi anni non sono più sottovalutate come un tempo. Recentemente sono stati ideati una serie infinita di prodotti per il loro styling, accontentando tutti i gusti e le esigenze e cavalcando le mode del momento, come le fluffy brows.

Quanto alla forma, le tendenze del 2023 sono molteplici. Prima di tutto, però, è fondamentale ricordarsi di prendersi cura delle proprie sopracciglia, proprio come si fa con la pelle, i capelli e le unghie. Come? Con i giusti trattamenti e prodotti che aiutano ad avere sopracciglia sane, folte e ben definite.

Sopracciglia e mode del momento: come prendersene cura

Per molte persone, infatti, le sopracciglia sono un cruccio, e spesso non si sa come curarle al meglio. Tuttavia, prendersene cura è essenziale per uno sguardo definito e per un look impeccabile. Ci sono diverse opzioni disponibili: dalle matite alle cere ai gel, ma anche dei trattamenti specifici come la laminazione e la tinta:

La laminazione delle sopracciglia è uno dei trattamenti più richiesti in assoluto. Grazie all’utilizzo di ingredienti nutrienti e curativi, come la cheratina, rende le sopracciglia più lucide e sane, stimolandone la crescita.

delle sopracciglia è uno dei trattamenti più richiesti in assoluto. Grazie all’utilizzo di ingredienti nutrienti e curativi, come la cheratina, rende le sopracciglia più lucide e sane, stimolandone la crescita. La tinta, quando effettuata con componenti vegetali e naturali, ha un effetto rimpolpante e rinforzante sulle sopracciglia. Se realizzata correttamente, quindi unisce in un certo senso l’utile al dilettevole.

Le tendenze sopracciglia 2023

Le sopracciglia sono un dettaglio da non trascurare mai se si desidera un look completo. Dalle Fluffy Brows alle Bleached Brows, dalle Skinny Brow alle sopracciglia naturali, vediamo ora tutte le tendenze sopracciglia per la primavera 2023.

Fluffy Brows, la tendenza primaverile che deriva dalle Soap Brows

Le Fluffy Brows, ovvero le sopracciglia dall’effetto piumato simile a quello ottenuto con la laminazione delle sopracciglia, sono le protagoniste della scena e sono diventate virali sui social. Si tratta di una versione rivisitata delle Soap Brows, che andava di moda circa tre anni fa. Per ottenere questo effetto, basta spazzolare le sopracciglia verso l’alto, utilizzando cere o gel, ma attenzione: per seguire bene il trend, è consigliabile prediligere un finish opaco. In caso di buchetti, è possibile utilizzare una matita sopracciglia per riempirli.

Bleached e Skinny brows, le più amate dalle celebrities e non solo

Da alcuni mesi sono tornate di moda anche le Bleached Brows, ovvero le sopracciglia decolorate, indossate da celebrità come Colomba Cameron, Bella Hadid, e Levante, tra gli altri.

Il ritorno della moda anni ’90 ha influenzato anche le tendenze sopracciglia 2023 con le Skinny Brows, ovvero le sopracciglia sottilissime, forse tra le più difficili da indossare proprio perché in un certo senso tendono a “svuotare” viso e sguardo.

Alla moda sì, ma con le sopracciglia naturali si va sempre sul sicuro

Le sopracciglia naturali seguono invece l’estetica “clean girl” che sta prendendo piede in tutti i settori del beauty, come le unghie nude del 2023. Non dimentichiamo, infatti, che le sopracciglia naturali sono sempre una scelta vincente e difficilmente sorpassabile in fatto di moda.