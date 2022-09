Glazed Chocolate Manicure, i migliori prodotti per unghie al 'cioccolato glassato'

Come accade ogni anno in modo ciclico, l’autunno, sia in campo cosmetico che in quello della moda, apre le porte a tessuti più ricchi e colori più caldi, profondi e scuri rispetto a quelli a cui ci siamo abituati ad usare questa estate. Per questo tornano a farsi vedere numerose sfumature di marrone e la manicure si tinge della cosiddetta Glazed Chocolate. La definizione di questo smalto rende l’idea dell’effetto finale: un cioccolato “glassato” e delizioso da vedere.

Si tratta di un marrone pieno e lucido, un classico per il periodo, rivisto e riproposto da celebrities e influencer. La manicure marrone, infatti, non è una novità, anzi: possiamo definirla una certezza quando arriva la stazione autunnale, insieme ad altri colori più scuri come il verde, il nero, il bordeaux e così via.

Sui social, la Glazed Chocolate Manicure è tornata in auge anche grazie a Hailey Bieber, che, dopo i trend estivi, ha fatto accendere l’interesse mostrandosi su Tik Tok con le unghie dipinte proprio di questa tonalità, scrivendo: “La Glazed Chocolate manicure mi sta davvero interessando per l’autunno”, manifestando così il suo gusto per questo colore e facendolo schizzare in poco tempo in cima ai beauty trend. Anche in occasione dei recenti Emmy Awards, la Glazed Chocolate Manicure è stata vista indosso a Lily James, il cui look è stato scelto e realizzato per lei da Betina Goldstein (nail artist di fama mondiale), decretandone ancora una volta la tendenza di stagione.

Glazed Chocolate Manicure, come realizzare la manicure dell’autunno

Il segreto di questa manicure sta nel trovare la giusta di tonalità di marrone e nell’utilizzo di un top coat che la renda appunto “glassata”. Per individuare il marrone più adatto e in armonia, bisogna guardare al proprio sottotono di pelle e scegliere un marrone (oltre che chiaro o scuro), caldo oppure freddo, e che quindi contiene una punta di rosso o di grigio/blu, capaci di scaldare o raffreddare il tono finale.

Glazed Chocolate Manicure, i prodotti da provare

Ecco una lista di prodotti adatti per provare a realizzare la manicure al “cioccolato glassato” in modo autonomo.

Essence Gel Nail Colour – 34 Love U So

ESSENCE GEL NAIL COLOUR 34 LOVE U SO Smalto marrone ad asciugatura rapida di Essence, ideale per provare a cimentarsi con la Glazed Chocolate Manicure 8 € su Amazon Pro asciugatura rapida Contro Nessuno

Questa tonalità di marrone ispirato al caffè può essere un’ottima base di partenza per realizzare una perfetta Glazed Chocolate Manicure. È la numero 34 della linea “Love U So”. Il pennellino agevola una stesura semplificata dello smalto e ha una finitura in gel. Inoltre si asciuga velocemente, il brand assicura l’asciugatura dopo appena 40 secondi dall’applicazione. Come per il caffè, in questo caso si tratta di un marrone morbido e caldo rispetto ad altre alternative più fredde.

Essence – The Gel Nail Polish – 109 Glitter Choc

Esmalte - The Gel Nail Polish - 109 glitter choc - Essence Smalto marrone con piccoli glitter che lo arricchiscono e rendono più brillante 8 € su Amazon Pro Glitterato Contro Nessuno

Quest’altra versione di smalto rende la Glazed Chocolate Manicure più cangiante e brillante. Si tratta del numero 109, “Glitter Choc”. Contiene infatti delle minuscole particelle riflettenti, dei piccoli glitter che rendono la manicure (anche nel caso di quella marrone) ancora più splendente.

Rimmel London – Top Coat Ultra Shine Finishing Touch

Rimmel London Top Coat Ultra Shine Finishing Touch Top coat da applicare sopra lo smalto. Asciugatura rapida e risultato ultra scintillante 6 € su Amazon 7 € risparmi 1 € Pro asciugatura rapida

finish ultra brillante Contro Nessuno

Questo top coat trasparente prolunga la durata dello smalto, ha un maxi pennello per un’applicazione professionale e permette di stendere uno strato con una sola passata. Questo Top Coat dal finish ultra brillante assicura una durata dello smalto sottostante circa 10 giorni in più e può conferire l’aspetto lucido e “glassato” alle unghie, che in questo caso specifico è proprio quello che cerchiamo.