Il suo arrivo sul red carpet non passa inosservato. Abito total black della Maison Valentino, gioielli Bulgari, make-up minimal e capelli sciolti ad accarezzare le spalle: Zendaya, nonostante la giovane età, è una stupefacente maestra di stile! La sua partecipazione agli Emmy Awards 2022 ha riscritto la storia del premio televisivo più prestigioso d’Oltreoceano. La giovane protagonista di Euphoria sbaraglia la concorrenza e porta a casa per la seconda volta una delle statuette più ambite, ovvero quella come miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Visibilmente emozionata, Zendaya afferma di essere senza parole. Con il premio ben stretto tra le mani, ha ringraziato l’emittente televisiva HBO per il coraggio dimostrato nel creare una serie scomoda e difficile come Euphoria e il creatore Sam Levinson che ha avuto il pregio, secondo l’attrice, di credere in lei sempre, anche in quei momenti in cui la fiducia in se stessa è venuta meno. “Il mio più grande desiderio per Euphoria era che potesse guarire le persone e voglio solo dire grazie a tutti quelli che hanno condiviso la loro storia con me” ha dichiarato la donna. La seconda stagione di Euphoria, forse leggermente sottotono rispetto alla prima, ha trovato nell’attrice un punto fermo insostituibile soprattutto in Still Like the Hummingbird, il quinto e indimenticabile episodio della stagione.

Zendaya aveva vinto il suo primo Emmy nel 2020 per l’interpretazione di Rue Bennet, la protagonista dell’acclamata serie Tv. Nell’edizione 2022 del prestigioso premio statunitense, l’attrice afroamericana è stata nominata anche in qualità di produttrice esecutiva di Euphoria e autrice di due canzoni : I’m Tired e Elliot’s Song. Tra i premiati della serata ricordiamo Lee Jung-jae come migliore attore protagonista in Squid Game e Jennifer Coolidge, migliore attrice non protagonista in Ted Lasso.