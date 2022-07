Gli 8 prodotti beauty 2022 preferiti da Tik Tok

Più volte abbiamo visto come diverse tendenze beauty partano proprio da tutorial ed esperimenti fatti su Tik Tok, per poi diventare virali ed essere replicati da numerosi influencer, esperti di bellezza e make up artist.

Insieme abbiamo approfondito varie volte alcuni trend di bellezza nati proprio su Tik Tok e diventati poi virali molto velocemente: recentemente è stato il caso del fondotinta in acqua, oppure quello dell’eyeliner trasparente.

Il desiderio di provare nuovi cosmetici e nuovi beauty hack è insito in molti di noi, e i contenuti della piattaforma social rispondono proprio a questa esigenza di scoperta continua, rendendo alcuni prodotti di bellezza dei veri must have.

Spesso accade che siano prodotti di alcune linee cosmetiche lanciate da celebrities oltreoceano: polveri minerali, sieri di bellezza, mascara, correttori infallibili, rossetti e tanto altro. Scopriamo insieme quali sono i prodotti beauty dell’anno preferiti su Tik Tok assolutamente da provare.

Tik Tok, i prodotti beauty 2022 per gli occhi

KVD Beauty – correttore Good Apple

In questo caso si tratta di un correttore ad altissima coprenza che riesce comunque a mantenere un finish piuttosto leggero. La sua formula l’ha reso una star di Tik Tok, protagonista di make-up completi e freschi.

Maybelline – Lash Sensational Sky High Mascara

È uno dei mascara più amati su Tik Tok che fa registrare di volta in volta il tutto esaurito. Difficilissimo da trovare, è diventato un must have grazie al suo effetto estremamente allungante.

Tik Tok, i prodotti 2022 per il viso

CeraVe – Hydrating Cleanser

CeraVe è stato forse uno dei primi brand a godere del successo su Tik Tok, perché menzionato spesso da dermatologi ed esperti della cura del viso. Oggi il successo del brand sui social continua senza sosta: questo detergente idratante è una lozione consigliata soprattutto per chi soffre di pelle secca, la sua formula non è schiumogena e riesce a detergere la pelle e allo stesso tempo a proteggerla.

The Ordinary – soluzione peeling AHA 30% + BHA 2%

Il siero esfoliante di The Ordinary leviga la pelle e minimizza i pori, ed è diventato uno dei prodotti più amati sui social, compreso Tik Tok, dove spopola tra i cosmetici per ottenere una pelle di porcellana, essendo a base di acidi. Contiene anche acido ialuronico e vitamina B5, che aiutano a rigenerare la pelle.

Elf Cosmetics – Camo CC Cream

Questo fondotinta con filtro solare è tra i più amati sui social perché la sua consistenza cremosa e i suoi ingredienti lo rendono un prodotto a metà strada tra il make-up e la skin care. Contiene infatti collagene, peptidi e niacinamide. Inoltre è disponibile in 20 nuance, tra le quali si nasconde sicuramente anche quella perfetta per il proprio incarnato.

Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment SPF 30

Questo prodotto di origine coreana è esploso su Tik Tok grazie alla sua formula di colore verde chiaro che cambia colore a contatto con la pelle, diventando beige e adattandosi perfettamente alla propria carnagione. Contiene inoltre centella asiatica, in grado di calmare anche le pelli più irritate.

Tik Tok, i prodotti 2022 per i capelli

Gisou – Oil Hair Honey Infusion

Questo prodotto per capelli è stato lanciato da un influencer, Negin Mirsalehi, famosa per i suoi splendidi capelli. La sua chioma ha fatto innamorare il pubblico di Tik Tok, tanto da far diventare virale il suo olio a base di miele organico e prodotto dalla sua stessa famiglia. Quest’olio protegge e ripara i capelli, naturalmente donando loro un effetto favoloso.

Olaplex – Hair Perfector

Si tratta di un siero ristrutturante e rinforzante per i capelli, su Tik Tok è diventato virale per le sue caratteristiche e per la sua capacità di migliorare l’aspetto e la consistenza dei capelli.