L'eyeliner trasparente è il make-up hack che svolta l'estate 2022

Tra le tendenze make-up più interessanti dell’estate 2022 è spuntata una novità che promette di catalizzare l’attenzione di tutti gli appassionati di cosmetica. Si tratta dell’eye-liner trasparente, una vera svolta per questo periodo estivo, un vero beauty hack degno di questa definizione.

Anche questa volta si tratta di un trend nato su TikTok, dove l’hashtag di riferimento per il “transparent liner” ha superato i 300 milioni di visualizzazioni. Il trucco dell’eye-liner trasparente, che è anche definibile “reverse eyeliner”. Prevede un make-up che allunga sì lo sguardo, usando però come base di partenza un altro accessorio beauty, applicato in alternativa al classico eye-liner colorato, si tratta del correttore.

Sui social è possibile trovare veri e propri tutorial di influencer e make-up artist che si cimentano con questa illusione cromatica di forte impatto. È data dal colore chiaro del correttore usato a contrasto sul resto del make up, generalmente caratterizzato da fondotinta e ombretti.

Come funziona la tecnica dell’eyeliner trasparente

Ancora una volta il make-up ruba dalle tecniche cromatiche e dall’uso sapiente del colore per creare effetti armoniosi sul viso.

Ecco come realizzare facilmente l’eyeliner trasparente

Si prepara la palpebra con un primer o con della cipria, che asciughi la pelle e che la prepari all’applicazione del correttore.

Si sceglie una tonalità di correttore più chiara della pelle, questa opzione rende visibile il contrasto necessario per delineare gli occhi e creare una codina che alza lo sguardo.

più chiara della pelle, questa opzione rende visibile il necessario per delineare gli occhi e creare una codina che alza lo sguardo. Si procede con l’applicazione (con un pennellino) per disegnare la linea con il correttore, lasciando un piccolo spazio vuoto all’angolo dell’occhio, creato proprio dal bordo del correttore: questo piccolo trucco creerà una forma geometrica molto sottile, che creerà ”l’illusione” dell’eyeliner grazie al gioco cromatico del chiaro/scuro. Si delinea infatti il contorno esterno nella zona in cui solitamente si applica il classico eyeliner.

Infine, si puó procedere applicando della cipria per fissare ulteriormente il make up.

La totale assenza di prodotti scuri e troppo marcati rende l’eye-liner trasparente adatto a qualsiasi tipo di occhio e di pelle, senza limiti di età. Questa tecnica rende lo sguardo sicuramente più aperto, “felino” e luminoso.

Eyeliner trasparente, la lista dei prodotti necessari per cimentarsi con questo trend social

Ricapitolando, e considerando l’effetto cromatico del “negativo” su cui l’eyeliner trasparente fonda le sue radici, quali sono dunque i prodotti da avere per provare a cimentarsi con questa tecnica?