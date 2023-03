Green Me 2023 di Kiko Milano: ecco i prodotti sostenibili e naturali della linea

Kiko Milano, il famoso marchio di cosmetici italiano, si è sempre distinto per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti. La società ha lanciato una nuova linea di cosmetici completamente naturale e sostenibile, chiamata “Green Me 2023”. Nelle prossime righe esploreremo le novità di Kiko Milano, i suoi prodotti e gli ingredienti che li compongono.

Green Me 2023 di Kiko Milano è stata creata per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente. La linea è composta da prodotti completamente naturali, biologici e vegan, e con packaging eco-sostenibili. Tutti i prodotti sono stati formulati con ingredienti di origine naturale e biologica, privi di parabeni, siliconi e oli minerali.

I prodotti sostenibili di Kiko Milano Green Me 2023

Il packaging eco-sostenibile di questi prodotti riduce l’impatto ambientale, rendendo la linea Green Me 2023 di Kiko Milano un’ottima scelta per chi desidera una beauty routine sostenibile. In generale, la linea offre una vasta gamma di prodotti di alta qualità, completamente naturali e sostenibili. Grazie alla sua formulazione delicata e alla scelta di ingredienti naturali, questa è adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili. Inoltre, il packaging rende questa linea una primo passo verso scelte responsabili per chi vuole fare la differenza per l’ambiente.

Tra i nuovissimi prodotti, sono stati inseriti i cosmetici solidi:

scrub viso “New Green Me Gentle Face Scrub Bar”, che ​​contiene caolino e succo di aloe vera

“New Green Me Gentle Face Scrub Bar”, che ​​contiene caolino e succo di aloe vera Detergente viso “New Green Me Gentle Cleansing Bar”, con succo di aloe vera, glicerina ed estratto di moringa

“New Green Me Gentle Cleansing Bar”, con succo di aloe vera, glicerina ed estratto di moringa Docciaschiuma “New Green Me Body Shower Bar”, arricchito con estratto di caffè, pantenolo e olio di girasole.

La linea Green Me 2023 di Kiko Milano offre anche una serie di prodotti per la cura della pelle, come la crema mani “New Green Me Hydrating Hand Cream”. Contiene il 98% di ingredienti derivati da materie prime di origine naturale ed è arricchita con burro di karité, olio di girasole, estratto di fico d’India e di stevia. Il vasetto che contiene la crema è realizzato in alluminio per ridurre l’uso della plastica.

Il make up da provare della linea Green Me 2023 di Kiko Milano

Uno dei prodotti più interessanti della linea Green Me 2023 è senza dubbio anche il fondotinta “New Green Me Powder Foundation”. È stato formulato con ingredienti naturali e acido ialuronico. La sua formula vegana con il 94% di ingredienti derivati da materie prime di origine naturale è arricchita appunto con acido ialuronico e olio di ricino. Ha una durata testata fino a 8 ore. La trousse, inoltre, è realizzata in carta per ridurre anche in questo caso l’utilizzo della plastica.

Un altro prodotto della linea Green Me 2023 di Kiko Milano è l’ombretto “New Green Me Duo Eyeshadow”. È disponibile in diversi colori naturali e neutri. La formula contiene materie prime di origine naturale ed è arricchita con fitosqualano. Anche questa trousse è realizzata in carta.

In conclusione, la linea Green Me 2023 di Kiko Milano rappresenta un altro passo in avanti per l’industria cosmetica. Grazie alla scelta di ingredienti naturali, biologici e vegan, questa linea risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente.