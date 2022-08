Cosmesi solida: dal sapone al balsamo e allo shampoo, i migliori prodotti

Negli ultimi anni anche nel mondo della bellezza e della cosmetica si pone maggiore attenzione non solo agli inci “puliti” ma anche agli sprechi e all’inquinamento: è così che è nata la cosmesi solida, le cui formulazioni sono quasi prive di acqua e rinunciano agli imballaggi e ai contenitori in plastica. Lo stato solido di saponi, scrub, shampoo e balsamo apre la porta a un mondo bio, pratico e consapevole, con tutta una serie di vantaggi in termini di spesa e di salute (nostra e del pianeta).

Perché scegliere la cosmesi solida?

Usare i cosmetici solidi di qualità non prevede controindicazioni, tutt’altro. Infatti:

Sono comodi da portare in viaggio: occupano poco spazio

Durano a lungo: la loro durata è davvero impareggiabile e riducono a zero lo spreco, grazie all'assenza di imballaggi in plastica

la cosmesi solida riduce al minimo indispensabile anche la presenza di conservanti nelle formulazioni

nelle formulazioni Non danneggiano l’ambiente ed evitano la dispersione in aria o acqua di spray, componenti chimici e lozioni liquide

Cosmesi solida, quali prodotti acquistare

Avvicinarsi alla cosmesi solida significa abbracciare il concetto di sostenibilità anche in ambito beauty. Ecco una selezione di ottimi shampoo, balsamo e bagno doccia, da provare immediatamente.

Lavera Naturkosmetik – shampoo solido

Lavera ha disponibile nel suo catalogo lo shampoo solido composto da ingredienti naturali vegetali, che riesce a produrre schiuma nonostante non sia una soluzione liquida. Riesce ad essere delicato sui capelli e sul cuoio capelluto. Quelli di Lavera sono shampoo solidi biologici alla quinoa, che curano il capello contribuendo al suo mantenimento e alla sua lucentezza. Il brand ha reso disponibile anche un piccolo porta sapone solido, rispettoso dell’ambiente tanto quanto i suoi prodotti e pratico, per conservare adeguatamente il panetto.

Weleda – bagni doccia solidi

Weleda da sempre pensa a una skincare rispettosa della pelle grazie a straordinarie formulazioni con ingredienti naturali e bio. Oggi il brand pensa anche all’ambiente e alla sostenibilità con i suoi bagni doccia solidi, a base di oli essenziali naturali al 100% che riescono a produrre una schiuma cremosa appena entrano a contatto con l’acqua. Per una detersione rispettosa sia della pelle che dell’ambiente. Sono disponibili quattro deliziose versioni di bagno doccia (tutte da provare):

ylang ylang e iris,

geranio e litsea cubeba,

lavanda e vetiver,

zenzero e petitgrain

Enooso – balsamo solido

Usare i cosmetici solidi non significa privarsi di qualcosa, anzi. Per gli amanti del balsamo da usare dopo la shampoo, Enooso ha preparato il balsamo solido ristrutturante, formulato con burro di mango, essenza ed estratto di papaya fermentata e olio di carota con betacarotene. Questo balsamo solido ha proprietà ristrutturanti ed è particolarmente efficace su capelli danneggiati e secchi. Inoltre aiuta a proteggerli soprattutto durante il periodo estivo e l’esposizione solare. È praticamente il prodotto ideale da portare con sé in vacanza e da usare dopo una giornata trascorsa in spiaggia e sotto il sole.

Freshly Cosmetics – Exfoliating Rose Facial Cleanser

Anche Freshly Cosmetics ha preparato il suo sapone esfoliante per la pelle, che sfrutta il potere del guscio di mandorla, rinunciando quindi a microplastiche che inquinano i mari e irritano la pelle. Questo sapone solido consente un esfoliazione delicata proprio grazie alla sua composizione. Rimuove le cellule morte in eccesso dagli strati superiori della pelle e la rende più uniforma, liscia e luminosa.