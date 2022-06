Green Me, la nuova linea Kiko 2022 dedicata alla natura

Kiko ha lanciato una nuova linea chiamata Green Me che comprende una serie di cosmetici make-up, accessori e prodotti per la skincare quotidiana. L’ispirazione del brand per questo nuovo progetto arriva dalla natura, dalla terra e guarda alle tradizioni che stanno alla base delle ricette più antiche.

Conosciuto da anni per i suoi prodotti per il make-up, Kiko ha deciso di debuttare con una nuova linea eco friendly, realizzata con formule vegane, arricchite fino al 98% con ingredienti di origine naturale. Inoltre, il packaging è realizzato con materiale riciclato e riciclabile, e gli astucci dei prodotti contengono il 40% di fibre riciclate. Green me è composta da texture sensoriali, tonalità calde e piacevoli fragranze. Il tutto senza rinunciare alla performance dei prodotti, che anche in questo caso cercano di mantenere lo standard di qualità a cui Kiko ha abituato i suoi clienti.

Green Me è una gamma completa di prodotti, le cui formulazioni contengono ingredienti naturali come noci, mandorla, oliva, e ancora gelsomino, violetta, erbe, fiori, frutti e tanto altro.

Per quanto riguarda il make-up, Green Me comprende:

Correttore compatto in texture cremosa per una coprenza modulabile, da leggera a media. Disponibile in tre tonalità: Light, Medium e Medium Dark.

compatto in texture cremosa per una coprenza modulabile, da leggera a media. Disponibile in tre tonalità: Light, Medium e Medium Dark. Cipria compatta con olio di pistacchio e squalano, per idratare la pelle, proposta in tre tonalità: Sand (per gli incarnati con sottotono caldo), Hazelnut (per le pelli dorate) e Rosy Beige (Per chi possiede un sottotono freddo).

compatta con olio di pistacchio e squalano, per idratare la pelle, proposta in tre tonalità: Sand (per gli incarnati con sottotono caldo), Hazelnut (per le pelli dorate) e Rosy Beige (Per chi possiede un sottotono freddo). I classici ombretti compatti in cialda, in un delizioso packaging verde salvia. I colori vanno dal rosa al marrone e dal celeste al nero. Sono disponibili anche delle pratiche palette con 9 nuance.

compatti in cialda, in un delizioso packaging verde salvia. I colori vanno dal rosa al marrone e dal celeste al nero. Sono disponibili anche delle pratiche palette con 9 nuance. Mascara volumizzante per le ciglia.

volumizzante per le ciglia. Mascara in gel colorato per le sopracciglia formulato con crusca e grano d’uva, con scovolino di precisione, disponibile in diverse nuance da scegliere in base al proprio colore delle sopracciglia.

in gel colorato per le sopracciglia formulato con crusca e grano d’uva, con scovolino di precisione, disponibile in diverse nuance da scegliere in base al proprio colore delle sopracciglia. Rossetto e blush 2 in 1 , con base d’acqua, olio di semi di girasole ed estratto di mela. Disponibile sia in versione matitona, sia con texture in gel: in questo caso e le boccette contengono un pratico applicatore a spugnetta, per modulare l’intensità.

, con base d’acqua, olio di semi di girasole ed estratto di mela. Disponibile sia in versione matitona, sia con texture in gel: in questo caso e le boccette contengono un pratico applicatore a spugnetta, per modulare l’intensità. Rossetti pigmentati con finish opaco: le formulazioni sono a base di olio di mandorla, ricino e girasole. Le nuance sono nude pescato, rosa malva, rosa con base più calda e color legno di rosa.

Nella linea Green Me di Kiko non potevano di certo mancare gli smalti

Gli smalti sono uno dei capisaldi del brand, proposti sempre in numerose varianti di formule e colori. In questa nuova linea sono presenti delle boccette con tappo in legno e pennellino con setole stondato, che aiuta nella stesura dello smalto sull’unghia. Le nuance proposte sono:

Rosso cremisi

Tortora

Terra bruciata

Per quanto riguarda invece la skincare, Green Me propone:

Profumo in stick con note floreali e a base di olio di jojoba e di mandorla: Kiko si apre così al mondo dei cosmetici solidi ed ecosostenibili.

con note floreali e a base di olio di jojoba e di mandorla: Kiko si apre così al mondo dei cosmetici solidi ed ecosostenibili. Scrub viso, per esfoliare la pelle delicatamente con granuli naturali di pietra pomice e gusci di noce.

per esfoliare la pelle delicatamente con granuli naturali di pietra pomice e gusci di noce. Maschera viso nutriente, a base di burro di karité e oli naturali.

Green Me e gli accessori di Kiko

Nella nuova linea del brand è presente anche una splendida pochette a forma di busta da lettera, composta per il 75% da cotone e sughero, perfetta per contenere i cosmetici della nuova gamma e portarli sempre con sé.