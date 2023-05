I blush effetto sunburnt sono il trend dell'estate 2023: i 5 migliori

L’estate è finalmente arrivata e con essa le nuove tendenze nel mondo del trucco. Tra le novità più accattivanti di questa stagione spicca la tecnica del blush effetto sunburnt, che sta conquistando il cuore delle appassionate di bellezza di tutto il mondo. Questo make up, ispirato all’aspetto rosato e naturalmente abbronzato che la pelle assume dopo una giornata al sole, conferisce un aspetto fresco e radioso che si adatta perfettamente all’atmosfera estiva.

L’effetto sunburnt, o “abbronzatura da sole”, è diventato un vero e proprio trend di bellezza negli ultimi anni. Questa tecnica di trucco si ispira alla carnagione leggermente arrossata e naturalmente abbronzata che si ottiene dopo una giornata passata al sole. Il blush effetto sunburnt è pensato per ricreare questa sfumatura calda e salutare sulla pelle, dando l’illusione di un aspetto fresco e luminoso.

La tecnica dell’effetto sunburnt

La chiave per ottenere l’effetto è scegliere un blush con tonalità calde come il pesca, il rosa e il corallo. Queste sfumature si adattano alla pelle come se fossero un leggero rossore causato dal sole, conferendo un aspetto naturale e sano. È importante applicare il blush con delicatezza e sfumare bene il prodotto per ottenere un risultato verosimile e uniforme.

Questa tendenza del blush effetto sunburnt è perfetta per l’estate, quando desideriamo un look fresco e radioso senza dover esporre la pelle ai dannosi raggi UV. Oltre a dare un tocco di colore alle guance, questo trend aggiunge anche un aspetto giovanile e vivace al viso, enfatizzando le caratteristiche in modo delicato ma efficace.

Ricorda che è fondamentale adattare il colore del blush all’incarnato e al tono della pelle. Scegli una tonalità che si armonizzi con il tuo colore naturale per ottenere il massimo effetto sunburnt. Non dimenticare di preparare la pelle con una buona base idratante e di proteggerla sempre dai dannosi raggi solari con una crema solare con SPF adatta al tuo tipo di pelle.

Sperimenta con diverse tonalità e consistenze di blush per trovare quella perfetta per te e divertiti a creare look estivi unici e alla moda con l’effetto sunburnt. Lasciati ispirare dalla freschezza delle giornate estive per raggiungere un look radioso e naturale, senza doverti esporre per forza sotto al sole.

5 blush da provare per l’effetto sunburnt

Ma quali sono i migliori blush effetto sunburnt da provare questa estate? Ecco una lista dei cinque prodotti più amati e apprezzati dalle beauty guru di tutto il mondo.

1. NARS Orgasm X

Conosciuto per il suo iconico blush “Orgasm”, NARS ha lanciato una versione rivisitata che si adatta perfettamente al trend dell’estate 2023. Il blush Orgasm X combina sfumature di pesca e rosa con riflessi dorati, creando un effetto caldo e luminoso sulla pelle.

2. Glossier Cloud Paint – Dawn

Glossier è famosa per i suoi prodotti leggeri e naturali, e il blush Cloud Paint, nella nuance “Dawn”, non fa eccezione. Con la sua tonalità alba dorata, questo blush liquido si stende facilmente e regala un colorito radioso e naturale che sembra appena baciato dal sole.

3. Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush – Summertime Wine

La linea di trucco di Rihanna, Fenty Beauty, ha conquistato il cuore di molte donne grazie alla sua vasta gamma di tonalità adatte a tutti i tipi di pelle. Il blush in crema nella nuance “Summertime Wine” è perfetto per ottenere l’effetto sunburnt, con il suo colore caldo e intenso che si fonde perfettamente sulla pelle.

4. Milani Baked Blush – Luminoso

Se sei alla ricerca di un blush ad alta pigmentazione con un tocco di luminosità, il blush cotto Milani nella nuance “Luminoso” è quello che fa per te. Con la sua tonalità pesca e un leggero riflesso dorato, dona un aspetto estivo e radioso alla pelle.

5. Benefit Cosmetics Benetint Cheek & Lip Stain

https://www.instagram.com/p/B4NmqjjFSCl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Il famoso Benetint di Benefit Cosmetics è un classico intramontabile. Questo prodotto multitasking può essere utilizzato come blush sulle guance e come tinta labbra. La sua tonalità rosso ciliegia conferisce alle guance un aspetto naturalmente arrossato e vivace, perfetto per un effetto sunburnt.

Questi sono solo alcuni dei migliori blush effetto sunburnt disponibili sul mercato. Scegli quello che più si adatta al tuo tono di pelle e divertiti a creare look estivi, freschi e luminosi. Ricorda sempre di idratare bene la pelle e proteggerla dai raggi solari prima di applicare il trucco, per mantenere un aspetto sano e radioso durante tutta l’estate 2023.