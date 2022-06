Le 5 migliori creme giorno con SPF per l'estate 2022

Sappiamo che la crema per il viso con protezione SPF andrebbe applicata durante tutto l’anno, ma con l’arrivo dell’estate questa buona abitudine non è più un’opzione, bensì una regola per preservare la salute della nostra pelle.

Tra i benefici che una crema da giorno con SPF può dare alla pelle non c’è solo quella dell’idratazione, ma anche la possibilità di avere un’abbronzatura più duratura, luminosa e naturalmente sana sul viso. La pelle in questa zona infatti è più sottile e più fragile, di conseguenza necessita di un’adeguata protezione contro i raggi solari.

Creme giorno con SPF, come leggere le confezioni

Le migliori creme con SPF offrono una protezione ad ampio spettro, contro i raggi UVA e UVB. La normativa europea prevede che un filtro solare debba garantire una protezione dai raggi UVA pari a un terzo di quella che protegge dai raggi UVB. Questo significa che, ad esempio, una crema con SPF 30 deve avere una protezione UVA equivalente almeno a 10.

Sulle confezioni delle creme, il filtro è indicato con un numero accanto alla sigla SPF, mentre il simbolo che generalmente indica la protezione UVA è un piccolo logo cerchiato. Che ci si trovi in vacanza o in città non importa: soprattutto in questi mesi estivi la crema solare viso deve contenere un filtro SPF.

Vi raccomandiamo... Le 5 migliori creme anti rughe over 40 del 2022

Creme giorno con SPF, le 5 migliori alternative da provare quest’estate

Ecco di seguito le cinque migliori creme viso con protezione solare da provare quest’estate.

ISDIN Fotoprotector Fusion Water SPF 50

ISDIN Fotoprotector Fusion Water SPF 50 Crema viso da giorno con un’alta protezione SPF, ideale per proteggere la pelle dal sole 20 € su Amazon 23 € risparmi 3 € Pro Ideale per l’uso quotidiano Contro Nessuno

Fotoprotettore viso per uso quotidiano. Questa crema offre una texture ultraleggera e una protezione massima con il suo SPF 50. Contiene acido ialuronico ed è adatta a tutte le tipologie di pelle, dalla più sensibile a quella più equilibrata. È dermatologicamente testata e non è comedogenica.

Lancaster Sun Perfect – Infinite Glow SPF 50

Lancaster Sun Perfect - Infinite Glow Crema solare da viso con SPF 50, ideale per l’utilizzo quotidiano 27 € su Amazon

Questa crema per il viso offre una protezione solare leggera e ideale per l’uso quotidiano. Combina ingredienti anti inquinamento e anti age, per aiutare la pelle a proteggersi dall’iperpigmentazione e dall’invecchiamento cutaneo precoce. La sua texture è leggera e lascia un finish opaco sulla pelle, che riesce anche a perfezionare l’incarnato.

Neutrogena Hydro Boost, crema viso SPF25

Neutrogena Hydro Boost Viso SPF 25 Crema da giorno con texture particolarmente leggera che non lascia segni sul viso 13 € su Amazon 19 € risparmi 6 € Pro Texture ultra leggera Contro Nessuno

Crema idratante arricchita con Acido Ialuronico e con protezione solare, antiossidanti e vitamina C. Questa crema è sviluppata con una tecnologia innovativa che conferisce una protezione maggiore contro i raggi UVB e UVA. La sua texture è ultra leggera ed è testata dermatologicamente. Il brand assicura che questa crema aiuta a rafforzare lo scudo naturale della pelle. Ideale per l’utilizzo quotidiano, e per idratare a fondo la pelle prima di affrontare la giornata sotto il sole.

CeraVe Crema viso idratante con SPF 25

CeraVe Crema viso con SPF 25 Crema viso idratante con protezione solare adatta a tutti i tipi di pelle 11 € su Amazon 12 € risparmi 1 € Pro Adatta a tutti i tipi di pelle Contro Nessuno

Crema per pelli da normali a secche, con 3 ceramidi essenziali di origine vegetale per costruire una barriera protettiva. Resiste a lungo e rilascia nel tempo i principi attivi per dare alla pelle un’umidità prolungata. È senza profumo, testata dermatologicamente e non è comedogena.

RoC – Soleil-Protect Anti-Brown Spot Unifying Fluid SPF 50

RoC - Soleil-Protect La crema RoC Soleil Protect è specifica per trattare le macchie cutanee. Grazie alla texture fluida e leggera si assorbe facilmente, mentre il fattore di protezione 50 la rende ideale per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB. 13 € su Amazon 18 € risparmi 5 € Pro SPF 50

Texture super leggera

Arricchita con vitamina C Contro Nessuno

Crema idratante viso che aiuta a ridurre le macchie marroni dovute dall’iperpigmentazione. La sua texture è fluida e ultra leggera e penetra rapidamente, senza lasciare residui sulla pelle. Testata clinicamente, è arricchita con vitamina C che riduce l’iperpigmentazione, le macchie solari e regola la produzione di melanina.