I colori dell'autunno-inverno 2023-24 in 5 prodotti make-up iconici

Nel mondo affascinante della moda e della bellezza, ogni stagione porta con sé nuove ispirazioni e tendenze da esplorare. Nelle sfilate di alta moda per l’Autunno-Inverno 2023-2024, il settore beauty ha risposto con creatività e ambiguità, combinando elementi classici con tocchi di innovazione. Questo connubio di passato e presente si è manifestato attraverso alcuni dettagli iconici, che sono diventati dei veri e propri must-have per questa stagione.

Le sfilate di alta moda per l’Autunno-Inverno 2023-2024 hanno offerto una panoramica affascinante dei colori e delle tendenze iconiche del settore beauty. Dai toni vibranti e succosi delle labbra al fascino intramontabile degli smokey eyes, ogni dettaglio ha contribuito a definire il look di questa stagione. Esaminiamo da vicino 5 prodotti make-up che definiscono i colori e lo spirito di questa stagione.

Pelle radiosa: la riscoperta del glow

Dopo diverse stagioni dominate dal finish matt, la pelle radiosa è ritornata in grande stile. Le passerelle hanno visto l’emergere di fondotinta e ciprie leggere e trasparenti che lasciano la pelle brillante e idratata. Questo look ultra-glowy è una celebrazione della luminosità naturale della pelle, donando un aspetto fresco e giovanile. Ma come fare per ottenerlo? Oltre a una costante skincare routine da adattare in base al proprio tipo di pelle, il finish dei cosmetici da usare deve essere luminoso. Via libera quindi a texture cremose e cangianti che conferiscono alla pelle quell’effetto porcellana così tanto ricercato.

Smokey eyes: dall’intensità al mistero

Gli smokey eyes, da sempre un classico intramontabile, sono tornati a farsi vedere durante le ultime sfilate ed è difficile che passeranno mai di moda. Dai toni neutri e sfumati a quelli intensi e misteriosi, gli occhi hanno assunto un ruolo da protagonisti. Questa stagione ha celebrato il loro fascino intrinseco, spaziando dalle versioni soft a quelle più audaci ed espressive. Per realizzarli servono sempre gli stessi e pochi prodotti: dagli ombretti pigmentati per sfumare palpebra e rima inferiore, alle matite occhi più morbide da sfumare con un pennellino.

Labbra juicy: il potere del colore rosso in tutte le sue varianti

Le labbra sono diventate un punto focale nei look beauty di questa stagione. Ultimamente, si è fatto largo uno stile “juicy” che accentua il loro volume e dona un tocco di vitalità. Le tonalità vibranti e audaci, come il rosso acceso e il corallo, hanno sottolineato la femminilità e la sicurezza di chi le indossa. Il rosso, quindi, ci accompagnerà anche e soprattutto nella prossima stagione.

Ciglia lunghissime effetto “ragno”

Un dettaglio sorprendente che è emerso dalle passerelle è stato l’effetto delle “ciglia a ragno“. Questo stile audace ed esagerato ha attirato l’attenzione, donando uno sguardo magnetico e incantevole, ricordando a tratti il look anni ‘60 di Twiggy, con ciglia lunghe e definite sia sopra che sotto l’occhio.

Texture cangianti per gli ombretti

L’innovazione si è manifestata attraverso l’uso di texture cangianti e impalpabili, che hanno aggiunto un tocco di mistero e magia agli occhi. Ombretti e eyeliner cangianti hanno creato un gioco di luce e colore che aggiunge profondità e dimensione allo sguardo. Questo stile riflette l’evoluzione del trucco occhi, aprendo la strada a nuove forme di espressione artistica.