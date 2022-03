4 tips beauty per avere smokey eyes alla Victoria De Angelis dei Maneskin

Occhi azzurri, capelli biondi e anima rock: Victoria De Angelis è la bassista dei Måneskin, che stanno conquistando il mondo intero. Non sono solo una delle band emergenti più in voga del momento ma anche delle icone in fatto di moda e look.

Da X-Factor a Sanremo, dall’Eurovision Song Contest a Las Vegas, le loro uscite sul palco sono sempre estremamente curate anche dal punto di vista degli outfit e nessun dettaglio è lasciato al caso. Victoria, in fatto di make up, punta spesso sullo sguardo e per farlo valorizza i suoi splendidi occhi azzurri con ombretti e smokey eyes intensi.

Le caratteristiche principali del suo smokey eyes sono:

Il colore : è sempre realizzato con un ombretto nero molto pigmentato, a volte è abbinato a una punta di marrone per scaldarlo e renderlo quindi meno “dark” e più adatto a un trucco soft.

: è sempre realizzato con un ombretto nero molto pigmentato, a volte è abbinato a una punta di marrone per scaldarlo e renderlo quindi meno “dark” e più adatto a un trucco soft. La forma : è sempre allungata verso l’esterno e verso le tempie, e coinvolge gran parte della palpebra mobile.

: è sempre allungata verso l’esterno e verso le tempie, e coinvolge gran parte della palpebra mobile. L’intensità: per renderlo ancora più pieno e importante, anche la rima interna dell’occhio è truccata con una matita nera che tende a fondersi con il resto dell’ombretto che circonda l’occhio.

Come realizzare lo smokey eyes di Victoria De Angelis

Per replicare il suo make up quindi è fondamentale che gli occhi siano il punto focale dell’intero viso, per farlo le labbra passano in un certo senso “in secondo piano”, su cui andrà benissimo stendere un rossetto nude.

Realizza con base make up per il viso, usando a piacimento correttore, fondotinta e cipria.

make up per il viso, usando a piacimento correttore, fondotinta e cipria. Illumina con del blush rosato le guance.

rosato le guance. Lascia le labbra al naturale oppure optare per un rossetto nude.

oppure optare per un rossetto nude. Procedi con il classico smokey eyes, sfumando l’ombretto nero intorno all’occhio.

4 tips per lo smokey eyes di Victoria De Angelis

Ricorda di passare la matita nera all’interno dell’occhio per replicare il suo stesso effetto. Sfuma del marrone insieme al nero per un look da giorno, oppure usa solo il nero per un effetto più dark e “total black”. Per realizzare la sua stessa forma allungata verso l’alto, puoi aiutarti con due pezzettini di scotch, usati per delineare la linea che collega appunto l’esterno dell’occhio alla tempia. In questo modo lo scotch farà da guida e una volta tolto porterà via con sé tutto l’eccesso di prodotto. Per rendere il make up ancora più glamour, puoi picchiettare dei pigmenti perlescenti o dei glitter sullo smokey eyes, in questo modo il trucco rimarrà ugualmente intenso grazie alla base nera, ma acquisirà quel “tocco in più” per brillare.

Smokey eyes come quello di Victoria De Angelis, i prodotti

Appresi i fondamenti, vediamo i prodotti immancabili per realizzare questo tipo di smokey eyes.

Helan Bio Kajal Indiano In Stick Nero Profondo

Helan Bio Kajal Indiano In Stick Nero Profondo Kajal morbido, intenso e pigmentato per truccare la rima interna. adatto anche agli occhi più sensibili 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro Bio

Adatto agli occhi più sensibili Contro Nessuno

Questo kajal è ideale per truccare la rima interna dell’occhio proprio come fa Victoria De Angelis. Ha una texture morbida, cremosa e confortevole, caratterizzata da un intenso pigmento nero. È realizzato con cera carnauba e olio di mandorle dolci, entrambi bio. Adatto anche agli occhi particolarmente delicati e sensibili.

Bionike Defence Color Silky Touch

BioNike Defence Color Silky Touch Ombretto Compatto - 413 Noir Ombretto in cialda nero, pigmentato e delicato, adatto anche alle pelli più problematiche. 12 € su Amazon 15 € risparmi 3 € Pro Testato oftalmologicamente

Privo di Nickel Contro Nessuno

Ombretto nero in cialda, ideale da sfumare per realizzare lo smokey eyes. Quello di Bionike è anche testato oftalmologicamente e privo di Nickel, il che lo rende adatto anche alle pelli più sensibili.

Stencil Ombretto per prevenire sbavature

100 Pezzi Stencil per Prevenire Residui di Trucco Stencil adesivi ideali per prevenire sbavature di make up, specialmente di ombretti. 9 € su Amazon Pro Utili per evitare sbavature Contro Nessuno

Piccole strisce adesive per evitare residui di trucco sotto la zona degli occhi. Fungono da guida per truccare proprio l’arco che va dall’occhio alle tempie.