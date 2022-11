I rasoi per doppie punte per tagliare le split ends senza accorciare i capelli

Negli ultimi anni nel mondo beauty si è fatto largo un piccolo utensile, chiamato split ender. Questo nome indica sostanzialmente dei piccoli rasoi progettati appositamente per eliminare le doppie punte. Le lame all’interno, infatti, riescono a tagliare solo la seconda punta, mantenendo il fusto del capello originario.

Chi ha i capelli svuotati, sfibrati e rovinati da styling o altre condizioni lo sa bene: non esistono shampoo, maschere o balsamo miracolosi che da un giorno all’altro risolvono il problema, purtroppo l’estremità del capello una volta rovinata diventa pressoché irrecuperabile. È proprio in questo caso che entrano in gioco i rasoi per doppie punte, ideati appositamente per recuperare la parte di capello sana, senza però dover effettuare un taglio netto.

Questo tipo di rasoio è indicato per chi ha i capelli particolarmente rovinati ma non vuole tagliarli del tutto. In questo modo ci si può liberare solamente delle doppie punte senza rinunciare per forza alle lunghezze. Ma come funzionano?

Come si usa la split ender

Gli split ender sono indicati per tutti i tipi di capelli e generalmente assomigliano a delle piastre per la piega: sono apparecchi elettrici, dotati di un manico spesso per l’impugnatura. All’estremità opposta sono inserite delle lame e delle testine rotanti, attraverso le quali vengono passati i capelli divisi per ciocche. Dall’altro lato c’è il contenitore dove finiscono tutte le piccole punte di capelli tagliate.

I rasoi per doppie punte danno la possibilità di calibrare il taglio delle doppie punte con diverse misure, fino a circa 6 millimetri. Vanno usati su capelli puliti, asciutti e ben pettinati, in modo che le ciocche possano scorrere facilmente attraverso le lame. Generalmente, l’utilizzo di questo tipo di rasoio è consigliato ad esperti e hair stylist professionisti, ma è possibile acquistarne uno anche per l’utilizzo casalingo, da usare una volta acquisita una certa manualità con i propri capelli.

Rasoi per doppie punte, quali acquistare per dire addio gli split ends

Fatte le dovute premesse e inquadrato a dovere questo particolare tipo di accessorio di bellezza, vediamo insieme quali sono i rasoi per capelli da poter acquistare immediatamente e dire addio una volta per tutte alle doppie punte. È bene specificare che parliamo di un accessorio per capelli professionale, abbastanza costoso e brevettato. Le alternative in commercio sono poche, ma tutte di altissima qualità.

Split Ender PRO 2

Split Ender PRO 2 rasoio per capelli professionale, senza fili e per doppie punte secche, danneggiate e fragili 169 € su Amazon 189 € risparmi 20 € Pro Senza fili Contro Nessuno

Questo strumento per capelli professionale è stato progettato per tagliare le doppie punte senza appunto accorciare la lunghezza. È stato ideato con la tecnologia STS, in combinazione con l’adattatore da un quarto di pollice e un ottavo di pollice. Le sue caratteristiche permettono un taglio delle doppie punte preciso e sicuro. Il brand consiglia di utilizzare il rasoio ogni 4/6 settimane per avere sempre capelli sani, compatti e setosi. Nella scatola di vendita è compreso anche un pennello per la pulizia, accessori per i capelli e una borsa per il trasporto.

Split Ender Mini

Split Ender Mini Rasoio professionale in versione mini, per suo domestico. Senza fili e ideata per eliminare le doppie punte 136 € su Amazon Pro Adatta per uso domestico Contro Nessuno

Questo rasoio per doppie punte è più piccolo del precedente ed è stato appositamente progettato per l’uso domestico con la tecnologia Surgy-Trim System, per tagliare il modo sicuro le doppie punte dei capelli, preservando le lunghezze e le ciocche più sane. L’accessorio aiuta a liberarsi dalle punte più bruciate, secche e danneggiate dalla piega ed altri numerosi fattori. All’interno della confezione c’è anche un pettine, clip varie per i capelli e una borsa per il trasporto.