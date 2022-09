Quando si parla di cura della bellezza e della salute dei propri capelli, non si può fare a meno di parlare anche di tutti quei prodotti che possono intervenire a favore della chioma, nutrendola, rinvigorendola e riportandola, giorno dopo giorno, a uno stato di benessere visibile e duraturo. Oltre ai classici shampoo e balsamo, infatti, esistono altri alleati di bellezza a cui non si dovrebbe mai rinunciare e che si possono preparare anche da soli, come per esempio una maschera per i capelli fai da te.

Un prodotto specifico per la cura della chioma e che, in base alla sua formulazione, permette di nutrire i capelli, districarne eventuali nodi, rimpolparne le fibre, proteggerli dagli agenti esterni e donargli forza, luminosità e bellezza in poche e semplicissime mosse da vere hair stylist. Come? Basta sapere cosa si sta usando, perché e come farlo nel modo corretto.

Maschera per capelli: a cosa serve?

Per prima cosa, quindi, è importante capire perché è utile utilizzare la maschera per capelli fai da te e a cosa serve realmente. In molti, infatti, pensano che il balsamo possa sostituire questo prodotto ma non è così, poiché si tratta di due composti diversi, usati in due momenti differenti e con scopo ben precisi.

Se il balsamo viene usato generalmente dopo lo shampoo, per districare i nodi e rendere maggiormente pettinabile e morbida la chioma, la maschera per capelli agisce come una sorta di trattamento d’urto mirato e specifico a seconda della tipologia di prodotto che si va a impiegare.

Un composto che non si applica dopo ogni lavaggio come il balsamo ma più sporadicamente e che si differenzia dal primo anche per composizione e texture, più corposa e ricca di nutrienti e agenti idratanti. Scopo della maschera per capelli, infatti è quello di nutrire la chioma in ogni sua parte e in modo profondo, ristrutturare progressivamente le fibre dei capelli, fortificare il fusto e rendere l’intera capigliatura più forte, vigorosa, lucente e bella. In una parola più sana.

Ma come si usa nel modo corretto questo prodotto miracoloso per la cura dei capelli?

Vi raccomandiamo... Capelli crespi addio con la maschera alla cheratina

Come applicare la maschera per capelli

Come detto, la maschera per capelli si utilizza dopo il balsamo, avendo cura di averlo sciacquato via bene e non prima di aver tamponato i capelli eliminandone la maggior parte di acqua e umidità. Ma non solo. Alcune tipologie di maschere per capelli, infatti, possono essere utilizzate anche prima della detersione della chioma: questo solitamente varia a seconda della tipologia e dello scopo per cui la si usa.

In linea generale, però, applicare la maschera sui capelli è piuttosto semplice. Per farlo è sufficiente distribuire una buona dose di prodotto sulle lunghezze dalla chioma, possibilmente umida per facilitarne l’assorbimento, e mantenere la posa per almeno 15-20 minuti, per poi sciacquare via tutto con acqua.

Un ottimo modo per agevolare il lavoro della maschera, poi, è quello di fasciare i capelli con della pellicola trasparente o con un’apposita cuffia di bellezza. Questo fa si che si formi del calore utile a far aprire le squame del capello e aumentare l’assorbimento della maschera e dei suoi principi, incrementandone l’azione e l’effetto finale.

Ricette per maschere per capelli fai da te

Uno strepitoso alleato di bellezza, facile da usare e che si può trovare comodamente nei supermercato, dal vostro parrucchiere di fiducia o, perché, imparando qualche utile ricetta per preparare delle maschere per capelli fai da te e 100% naturali. Optando per una scelta green, economica ma super efficace. E ovviamente diversificando gli ingredienti a seconda dello scopo per cui la state preparando e utilizzando.

Se pensate che sia difficile creare una buona maschera per capelli fai da te, sappiate che non è così e qui sotto ve ne diamo la dimostrazione, descrivendovi qualche semplice ricetta che potete provare a fare a casa vostra stupendovi dei risultati e della praticità di preparazione di questo elisir di bellezza e salute per la chioma.

Ovviamente, è necessario differenziare ogni prodotto a seconda della tipologia di capigliatura da trattare.

Vi raccomandiamo... Le maschere ristrutturanti per ogni tipo di capelli

Maschera per capelli grassi



Se si parla di capelli grassi, per esempio, che quindi non necessitano di essere appesantiti con oli o grassi vegetali troppo corposi, è bene optare per prodotti purificanti, detossinanti e disinfettanti come l’argilla verde, preparando una maschera per capelli grassi davvero eccezionale.

Per farla dovrete:

unire due cucchiai di argilla con un cucchiaio di amido di mais (lo trovate comodamente al supermercato); amalgamare il tutto con un cucchiaio di aceto bianco, utile a ripristinare il corretto livello di acidità alla chioma; una volta fatto, dovrete applicare il composto ai capelli ancora umidi e tenere in posa per circa 20 minuti, prima di sciacquare via tutto; ripetete l’applicazione per un paio di volte alla settimana aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di tea tree se si vuole aumentare l’effetto purificante e sebo regolatore della maschera.

La vostra cura per capelli grassi è fatta.

Maschera per capelli secchi

Se i protagonisti sono i capelli secchi, sfibrati o rovinati, invece, la parola d’ordine è nutrimento (e ovviamente idratazione). A questo scopo sono perfetti ingredienti come il miele, gli oli vegetali come quello di cocco o di oliva. Ottimi per nutrire in profondità la chioma e donare massima vitalità a tutte le lunghezze.

per realizzare una maschera per capelli fai da te apposita per le chiome secche o sfibrate, quindi, vi basterà unire due cucchiai di olio (per esempio quello d’oliva) a tre cucchiai di miele; mescolare il tutto e applicare il composto ottenuto sui capelli umidi, lasciando agire la maschera per circa 30 minuti.

Questo renderà la chioma super morbida, lucente, in forza e piene di vita, eliminando il classico effetto crespo dei capelli secchi e donandogli setosità e bellezza.

Maschera per capelli fini e indisciplinati

Altra tipologia di maschera utilissima per i capelli fini e che tendono a non stare al loro posto (avete presente i classici capelli elettrici?) è quella che si può creare così:

unire dell’olio di ricino, circa tre cucchiai, con del burro di karité, ottimo per la cura dei capelli e della pelle; una volta fatto, dovrete applicare il tutto sulla chioma umida, lasciando agire la maschera per circa mezz’ora prima di sciacquare con estrema cura tutte le lunghezze.

Un rimedio super efficace per donare forza alla chioma e per disciplinarla, irrobustendo il fusto dei capelli e ottenendo un effetto visivo capace di trasmettere corpo e salute.

Maschere per capelli molto semplici da realizzare e da applicare ma che vi garantiranno dei risultati visibili fin dai primissimi utilizzi e, soprattutto, che durano nel tempo, utilissime per prendervi cura della vostra chioma in modo efficace e sfoggiare dei capelli pieni di benessere, forza e vitalità.