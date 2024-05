Il makeup in stick: 3 prodotti che dovresti conoscere

Il makeup in stick è uno degli ultimi trend, must-have di chi desidera un make-up facile e divertente, versatile e multiuso. Con l’avvento dei social media e l’influenza delle star, i makeup stick hanno conquistato un posto speciale nel mondo della bellezza, offrendo un’opzione pratica e chic per un look impeccabile in qualsiasi momento della giornata.

Cos’è il makeup in stick

I makeup stick sono formulazioni di trucco solide presentate in formato stick. Questi prodotti comprendono una vasta gamma di opzioni, tra cui:

blush,

bronzer,

ombretti,

fondotinta,

correttori,

illuminanti

e stick viso multiuso.

La loro versatilità li rende adatti per l’applicazione su viso, labbra e occhi, consentendo di creare un look coordinato e sofisticato con facilità.

Come usare il make-up in stick

L’applicazione dei makeup stick è estremamente semplice: possono essere utilizzati direttamente sulla pelle e sfumati con le dita o con l’ausilio di pennelli. Questa modalità d’uso permette una libertà creativa e di sperimentazione, consentendo a ogni persona di creare il trucco dei propri sogni con facilità.

Alcune precauzioni sono necessarie nell’utilizzo dei makeup stick: è importante non condividerli per evitare il contatto diretto con la pelle e applicarli sempre su una pelle pulita per garantire l’igiene e prevenire contaminazioni da smog e sebo. Inoltre, molti di questi prodotti contengono attivi skincare benefici per la pelle, come aloe, acido ialuronico, vitamina E e antiossidanti, contribuendo a mantenerla sana e idratata.

I makeup stick non sono tutti uguali: ognuno offre texture e consistenze diverse per soddisfare le esigenze di ogni individuo. Alcuni sono presentati in gel, trasparenti e rinfrescanti, mentre altri hanno consistenze più cremose, che si trasformano una volta applicati sulla pelle. Tuttavia, tutti condividono la caratteristica di essere modulabili e leggeri, senza creare spessore o effetto maschera, garantendo un risultato fresco e luminoso.

3 prodotti in stick da provare

FV Contouring Viso Stick Contouring in stick con texture cremosa e leggera. Facile da miscelare è a lunga durata e la confezione in stick lo rende ancora più pratico 9 € su Amazon Pro a lunga durata Contro Nessuno

Per coloro che desiderano un look naturale e luminoso, i bronzer in stick sono una scelta ideale. Disponibili in varie tonalità, offrono un’opzione comoda e pratica per ottenere un aspetto baciato dal sole tutto l’anno. Dai più scuri a quelli più chiari, sono ideali per delineare i tratti del viso ed esaltare ad esempio gli zigomi.

KIMUSE Multi-Stick Fard in Stick per guancia, occhi e labbra Blush illuminante in stick. Texture in crema e risultato a lunga tenuta 16 € su Amazon

I blush in stick offrono una pigmentazione intensa e un’applicazione precisa, permettendo di creare un colorito sano e luminoso con semplicità. Alcuni sono perlescenti e regalano anche luminosità al viso, altri sono matte. Da scegliere in base alla propria esigenza. Stessa cosa vale per le nuance, dalle più rosate a quelle pescate, è ideale cercare quella più in linea con il proprio incarnato e sottotono.

KIKO Milano Long Lasting Eyeshadow Stick Ombretto in stick di facile applicazione a lunga tenuta. Disponibili in diverse nuance, adattabili a ogni esigenza 8 € su Amazon Pro a lunga tenuta Contro Nessuno

Gli ombretti in stick, invece, sono perfetti per un’applicazione veloce e senza sbavature, garantendo un look occhi vibrante e duraturo in pochi gesti. La gamma di nuance è praticamente infinita e l’applicazione risulta più precisa rispetto agli ombretti in cialda da stendere con il pennello.

Il makeup in stick offre un’alternativa versatile e pratica ai tradizionali prodotti di trucco, consentendo di creare look sofisticati con facilità. Con una vasta gamma di opzioni disponibili e benefici per la pelle, i makeup stick sono diventati un must-have per gli amanti della bellezza di tutto il mondo.