La tecnica delle dita a L per applicare il blush effetto lifting

Il blush è un tocco di freschezza che può ravvivare il viso, sia che si tratti di una pelle nuda che di un make-up completato. Aggiunge un riflesso sano e luminoso al trucco. Tuttavia, non è sempre un passaggio amato da tutti. Alcuni preferiscono applicare solo terra o contouring con un tocco di illuminante per un make-up soft glam. D’altra parte, ci sono coloro che adorano il blush per la sua capacità di intensificare il look, ridurre l’aspetto stanco del viso e persino donare un effetto lifting.

Dal fard di un tempo al blush applicato a L di oggi

Il blush, un tempo noto come “fard”, ha subito un’evoluzione significativa nel corso del tempo, trasformandosi da una semplice polvere in una varietà di formulazioni e texture. In passato, il fard era prevalentemente disponibile solo come polvere compatta. Tuttavia, con l’evoluzione delle tendenze e delle esigenze nel settore del make-up, il blush si è trasformato radicalmente.

Oggi, il mercato offre una vasta gamma di opzioni: dalle formule in crema che offrono un aspetto più naturale e idratante, ai blush in stick che consentono una facile applicazione e portabilità. Questa diversificazione delle formulazioni ha permesso ai professionisti del make-up e agli appassionati di sperimentare e adattare il blush alle esigenze specifiche della propria pelle e del proprio stile, rendendo questo prodotto un punto fermo nell’arsenale di bellezza di ogni persona.

Il trend del blush effetto lifting che spopola su TikTok

L’arte di posizionare il blush in modo obliquo sulla zona degli zigomi è fondamentale per ottenere questo effetto. Contrariamente alla credenza popolare, non è necessario sorridere per individuare il punto giusto di applicazione. Un nuovo trend che spopola su TikTok ha introdotto un metodo semplice ed efficace per applicare il blush in modo ottimale, dando al viso un aspetto sollevato e fresco.

Come funziona la tecnica della L

La tecnica consiste nel formare una L con le dita: la punta dell’indice si posiziona sulla tempia, mentre il pollice si appoggia al ponte del naso. Questa posizione crea una sezione precisa sulla quale applicare il blush. Tamponiamo delicatamente il blush su questa zona, corrispondente alla parte alta degli zigomi. Una volta applicato, sfumiamo il colore. Immediatamente noteremo come il viso sembri più sollevato e definito, conferendo un effetto verticale sorprendente.

A chi è adatta la nuova tecnica di applicazione del brush

Questo metodo non richiede particolari abilità manuali ed è adattabile a tutte le forme del viso. È versatile e funziona bene con i diversi tipi di blush: in crema, liquido o in polvere. È possibile ottenere un look sia intenso che naturale a seconda della quantità di prodotto utilizzata, mantenendo comunque un effetto lifting naturale.

Altri consigli per enfatizzare il trucco con il blush

Inoltre, per enfatizzare ulteriormente questo effetto, è possibile applicare l’illuminante seguendo la stessa forma diagonale sopra il blush. Questa tecnica rispecchia le ultime tendenze del make-up del 2024, garantendo un effetto lifting impeccabile e in linea con i gusti attuali.

Questa semplice e innovativa tecnica di applicazione del blush promette di rivoluzionare il modo in cui valorizziamo il nostro viso con il make-up, offrendo a tutti la possibilità di ottenere un effetto lifting naturale e sorprendente.