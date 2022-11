Il segreto di bellezza del 2023 è la bodycare con prodotti davvero sostenibili

Il 2022 sta per volgere al termine e in tema di bellezza si guarda già al futuro, tirando le somme e analizzando le tendenze per il prossimo anno. È in questo modo che è emerso come il segreto di bellezza del 2023 sia nascosto nei prodotti più sostenibili, in termini di risorse ed efficacia.

Le previsioni sono frutto di analisi dei contenuti e interessi proposti da influencer, esperti del settore e beauty guru. Secondo Allure, la bodycare sarà al centro della bellezza: ci si sposterà quindi dal viso (per cui esistono tantissimi prodotti e il mercato lascia poco spazio alle novità) al corpo, con sieri, maschere, esfolianti e formule all’avanguardia. La transizione comporterà anche il tipo di prodotti. L’interesse comune, infatti, è sempre più volto a prodotti realmente sostenibili, naturali ed eco friendly.

I sieri per il corpo, ad esempio, sono leggeri rispetto a quelli per il viso e arricchiti con Vitamine e Acido Ialuronico. Gli esfolianti promuovono la rigenerazione cellulare e le creme non rinunciano all’SPF per una protezione continua. Questo non significa però che la bodycare sarà complessa, anzi: tutto si riduce a pochi e semplici passaggi, con lo scopo di idratare e proteggere la pelle del corpo, rispondendo ad eventuali condizioni specifiche ma senza appesantire.

Bodycare 2023, i prodotti sostenibili da provare

Vediamo insieme allora alcuni prodotti già disponibili in commercio che aprono la strada per la bodycare del 2023.

Freshly Cosmetics – il siero corpo energizzante all’acido ialuronico (e gli altri)

Freshly Cosmetics ha decisamente anticipato i tempi con la sua gamma di prodotti dedicati proprio al bodycare routine. Si va dall’idratazione dell’olio alla circolazione con il siero corpo energizzante, passando anche per sieri specifici per combattere disturbi come l’acne oppure per donare lucentezza alla pelle del corpo.

Clarins – Balsamo Corpo idratante

Clarins Serum Corps Peau Neuve Balsamo idratante per il corpo, aiuta a levigare la pelle con pochi gesti 52 € su Amazon Pro Idratante Contro Nessuno

Si tratta di un trattamento anti rughe per il corpo. La texture è quella di un balsamo e idrata la pelle grazie al pre-retinolo (vitamina A). Il brand consiglia la sua applicazione mattino e sera. Favorisce l’eliminazione delle cellule morte e leviga le pieghe e i raggrinzamenti. Per applicarlo, prelevare prima una piccola quantità da scaldare tra le mani e poi stenderla sul corpo, partendo dalle caviglie per poi salire.

Caudalie Trattamento Per Il Corpo

Caudalie Trattamento Per Il Corpo Ricco scrub per il corpo a base di miele e zucchero 29 € su Amazon 42 € risparmi 13 € Pro Scrub ricco Contro Nessuno

Questo gommage per il corpo è a base di miele, zucchero, oli essenziali ed estratti preziosi. Da usare sulla pelle con piccoli massaggi circolari da fare su tutto il corpo. Il brand consiglia di insistere con il massaggio sulle aree più regolari e sciacquare tutto sotto la doccia. Elimina delicatamente le cellule morte della pelle e riduce le disparità cutanee, nutrendo immediatamente per un effetto complessivo di pelle rinnovata e sana.

La Saponaria – Burro Coccola Crema Solida

La Saponaria Burro coccola crema solida Crema solida per il corpo nutriente e lenitiva. Sostenibile e imballata in packaging eco friendly 19 € su Amazon Pro Crema solida Contro Nessuno

A proposito di sostenibilità, La Saponaria produce ottimi prodotti per viso e corpo con materie prime sostenibili e sani principi. Tra questi c’è la crema solida per il corpo nutriente e lenitiva. La profumazione inebriante e la sua consistenza lo rendono ideale per idratare anche le pelli più secche. A base di Karitè e Cacao, è adatta comunque a tutti i tipi di pelle, soprattutto a chi non vuole sprechi e imballaggi inutili, e preferisce affidarsi a formulazioni pulite ed efficaci.