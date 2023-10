La collezione trucchi di Vanna White ispirata alla Ruota della Fortuna

Vanna White, conosciuta da tutti per la sua lunga carriera come co-conduttrice nella celebre trasmissione televisiva “Ruota della Fortuna”, ha lanciato una collezione di trucchi ispirata proprio al suo show di punta. La sua iniziativa non è soltanto una nuova avventura nel mondo della bellezza, ma rappresenta anche un messaggio potente sul valore dell’invecchiamento con grazia e dignità.

Dopo ben 41 anni davanti alle telecamere, Vanna White ha dimostrato di essere un’icona intramontabile della televisione. Eppure, nonostante il passare del tempo, ha mantenuto un atteggiamento positivo verso l’invecchiamento. “Penso che le rughe siano belle”, ha dichiarato in una recente intervista a People. La sua filosofia è quella di essere se stessa e accettare le proprie linee e rughe con orgoglio. Questa mentalità positiva è ciò che ha ispirato la creazione della sua collezione di trucchi.

I prodotti della collezione di Vanna White

In collaborazione con la truccatrice Laura Geller, White ha sviluppato sei prodotti eccezionali che mirano a destigmatizzare l’invecchiamento e celebrare la bellezza naturale. La collezione include:

“Spackle Skin Perfecting Primer” per una base impeccabile, è formulato con acido ialuronico, tè bianco e centella asiatica, ingredienti che idratano e illuminano la pelle, preparandola per un trucco impeccabile.

"Face the Wheel Blush Palette" per un dare colore all'incarnato,

"Eyes Shadow Palette" per uno sguardo magnetico,

"Modern Classic Cream Lipstick in Big Money Red per le labbra ,

, “Kajal Longwear Liner” per intensificare lo sguardo e un pennello di precisione per fard e bronzer a doppia estremità.

Uno dei prodotti distintivi di questa collezione è il rossetto rosso “Big Money Red”. Vanna White afferma che questo rossetto è perfetto per tutti, indipendentemente dalla tonalità della pelle, e rappresenta un must-have per ogni donna. La truccatrice Laura Geller ha lavorato a stretto contatto con White per creare la tonalità di rosso scarlatto perfetta che si adatta a tutte.

Questa collezione si concentra non solo sulla bellezza esterna ma anche sulla cura della pelle. Vanna White sottolinea l’importanza di prendersi cura della pelle prima di applicare il trucco. La sua routine quotidiana include:

la pulizia del viso,

l'applicazione di una crema idratante con protezione solare

e la preparazione con un primer.

Il messaggio di Vanna White per tutte le donne

Vanna White ha abituato il pubblico a vedere il suo look impeccabile in televisione, ma a casa preferisce un approccio più leggero al trucco. Questa collezione offre la flessibilità per adottare sia un trucco light che uno più elaborato, rispecchiando l’atteggiamento versatile di Vanna.

Laura Geller, la mente dietro la marca di cosmetici, ha lavorato a stretto contatto con Vanna White per realizzare questa collezione unica. Geller la ammira non solo per la sua bellezza senza tempo ma anche per la sua forza e la sua grazia nell’invecchiare. Questa collezione è un omaggio a una donna che incarna la bellezza naturale e dimostra che la vera bellezza non svanisce con l’età.

La collezione di trucchi di Vanna White è più di una semplice linea di prodotti di bellezza; è un messaggio di empowerment per le donne di tutte le età. Rappresenta la bellezza senza tempo, la gratitudine per se stesse e la celebrazione della propria individualità. Vanna White ci insegna che l’invecchiamento può essere una fase della vita da abbracciare con fiducia e che non c’è nulla di più bello della nostra autenticità.