La tinta bi-color di MC è il ritorno agli Anni 2000 perfetto per l'estate 2023

La moda dei capelli bicolore sta facendo il suo grande ritorno nel 2023, e Miley Cyrus è una delle prime celebrità a sfoggiare questo look trendy. La sua nuova pettinatura, ispirata agli anni 2000, sta facendo impazzire i fan di tutto il mondo, che non vedono l’ora di copiarla.

La tinta bi-color di Miley Cyrus è il ritorno perfetto agli anni 2000, che sono stati caratterizzati da pettinature eccentriche e audaci. Questo look sta diventando sempre più popolare, grazie alle icone della musica come lei, che hanno deciso di sperimentare con le loro chiome.

L’acconciatura è composta da radici scure e lunghezze curly in tonalità platino. Questo look ricorda molto quello di Christina Aguilera, che negli anni ’90 ha spesso sfoggiato treccine e dreadlocks di varie colorazioni. Ve la ricordate? Il look scelto da Miley Cyrus per la promozione del suo nuovo album sembra essere un tributo ai mitici anni 2000, quando le cantanti pop dominavano le classifiche musicali e facevano parlare di sé con i loro abiti succinti e i loro capelli colorati e audaci. La nuova tinta di Miley Cyrus non è solo un revival del passato, ma è anche un’opportunità per sperimentare e osare con la propria immagine, come dimostrano le altre star che hanno adottato un hair look bi-color.

Tinta bicolore e onde morbide: il trend dell’estate 2023

Anche la scelta dell’acconciatura, con le onde morbide e i ricci leggeri, conferisce al suo look un’aria glamour e sofisticata. E il tutto ben si sposa con il suo nuovo abbigliamento. La cantante ha infatti lanciato il nuovo disco con un look Gucci in stile Studio 54, che ha abbinato alla sua nuova chioma bi-colore platino e nero con stacco di colore netto. L’outfit disco-glam da sera assume così una grintosa nota rock, che rispecchia perfettamente lo spirito indomabile della performer americana.

Miley Cyrus è diventata una celebrità mondiale grazie alla serie Hannah Montana. Da allora però è passato molto tempo e negli ultimi anni ha sperimentato diversi look con la sua immagine e la sua musica, diventando sempre più ribelle e audace. La sua nuova pettinatura bi-colore è solo l’ultimo esempio di questo cambiamento. Ma non è l’unica ad essere ispirata agli anni 2000: negli ultimi mesi, molte celebrità hanno deciso di sperimentare con le loro chiome, adottando persino colorazioni fluo. Il trend capelli “powerful” e ribelle continua imperterrito a conquistare terreno, senza alcuna differenza di età.

Come realizzare la tinta bi-color

La tinta bi-colore di Miley Cyrus è stata dichiarata perfetta per l’estate 2023, perché è facile da realizzare e da mantenere. Basta tingere le radici di nero o marrone scuro e le lunghezze di platino, e poi aggiungere qualche ciocca scura per dare un tocco di originalità. Questo look è perfetto per le persone che vogliono sentirsi audaci e libere, senza per rinunciare alla propria femminilità. Inoltre, la pettinatura di Miley Cyrus è perfetta anche per chi ha la ricrescita scura. Le “chunky roots”, infa sono proprio uno dei tratti distintivi di questo look. In questo modo, si può sfoggiare una pettinatura alla moda senza dover tingere i capelli continuamente.