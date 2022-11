Era dalla fine di settembre 2022 che Miley Cyrus non compariva sui social e questo non poteva che sembrare strano per i suoi fan ben sapendo quanto lei sia sempre piuttosto attiva. Il suo “silenzio” su Instagram ora è stato interrotto da mamma Tish, a cui lei è legatissima. Entrambe, infatti, sono abituate a sostenersi a vicenda anche nei momenti difficili: la donna lo ha fatto quando la 29enne ha deciso di chiudere il matrimonio con Liam Hemsworth nel 2020, la figlia ha fatto lo stesso recentemente quando è stato annunciato l’ennesimo divorzio, il terzo, da suo papà Billy Ray.

Nel post pubblicato dalla donna le due sono una abbracciata all’altra con un look simile, che le fa sembrare quasi coetanee e che ha raccolto diversi apprezzamenti da parte dei loro follower. Qui le vediamo con una giaccia azzurra e rosa a contrasto (completate da spille Chanel), un crop top che lascia scoperta la panciam pantaloni neri e lunghissimi capelli biondo platino per entrambi. Non è certamente esagerato pensare che Tish possa essere quasi la gemella della figlia.

Poco dopo è stata la stessa Miley Cyrus ad aggiornare il suo profilo dando una novità che riguarda la sua carriera e che sta già mandando in visibilio chi la segue da anni. La cantante sarà infatti alla guida della seconda edizione del Miley’s New Year’s Eve Party, spettacolo trasmesso dalla NBC in programma a Miami. Ad affiancarla in questa avventura sarà la superstar mondiale della musica country Dolly Parton.

L’evento sarà prodotto dal creatore e produttore esecutivo del Saturday Night Live Lorne Michaels. Questa sarà l’occasione per accogliere l’anno in arrivo con una serie di ospiti musicali che saranno annunciati a breve. Non è escluso che da qui all’ultimo giorno del 2022 l’ex stellina della Disney possa concedersi l’ennesimo cambio look, come ama spesso fare per dare sfogo alla sua personalità, ma anche in questo caso lei difficilmente sbaglia.