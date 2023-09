Le labbra sanguigne sono il trend dell'autunno inverno 2023

Le tendenze nel mondo del trucco per la stagione autunno-inverno 2023-2024 sono state definite sulle passerelle e confermate attraverso i social media sui volti delle celeb, che anticipano i macro trend della bellezza. Tra le tendenze più in voga troviamo la pelle naturale e luminosa, lo smokey eyes in stile soft goth e l’eyeliner che richiama lo stile degli anni ’60 e ’70. Ma ciò che sta davvero dominando la scena sono le labbra sanguigne, dipinte di un rosso scuro, quasi dark. È infatti sulle labbra che il colore rosso regna sovrano, spaziando dalle sfumature più note al bordeaux: sono proprio queste le tonalità da preferire.

Rosso e autunno, un binomio perfetto anche per il 2023

L’autunno porta con sé temperature più fresche e la natura inizia a perdere i suoi colori caldi. Questo cambiamento influisce non solo sull’abbigliamento, ma anche sulla nostra pelle, poiché l’abbronzatura estiva svanisce e le carnagioni tendono a diventare più pallide. È quindi comprensibile perché ogni autunno il rossetto rosso scuro ritorni di moda.

Questo colore, grazie alla sua componente blu, è in grado di illuminare ogni incarnato, anche quando la pelle sta perdendo un po’ del suo colore estivo. Questo effetto crea un contrasto che valorizza l’intero volto, conferendo alle labbra un aspetto affascinante e seducente.

Nel vortice delle tendenze e delle creazioni di nuovi nomi per descrivere cose già esistenti, la tendenza del momento è stata definita in vari modi: “berry lips”, “vampy lips”, “cherry cola lips” e persino “bloody lips”. Questi nomi sono collegati all’immagine delle labbra sanguigne, macchiate di una tinta rossastra, ma possono essere interpretati in modi diversi:

uno più giocoso, associato a chi ha appena gustato frutti di bosco,

e uno più oscuro e sensuale, che richiama l’idea di un morso di vampiro e il colore rosso del sangue.

Nelle sfilate delle collezioni primavera-estate 2023 della fashion week di Milano, abbiamo visto una varietà di tonalità, tra cui frutti di bosco, rouge noir, bordeaux, malva, viola e nero, con brand come Philosophy di Lorenzo Serafini, Etro, Chanel e Versace. Ma ora, nell’autunno-inverno 2023, che apre la strada alla nuova stagione della moda, il focus è sulle labbra che richiamano l’oscurità del mondo dei vampiri.

Brand come Gucci, Kim Shui, Zahir Murad, Y-Project, e altri, hanno scelto di giocare con l’effetto labbra morsicate o “bitten lips”, ottenuto sfumando il rossetto solo al centro delle labbra, lasciando i bordi più sfumati. Questa tecnica dona un aspetto intrigante e misterioso, perfetto per l’autunno.

Come scegliere il rosso per labbra sanguigne

Il rosso è amato dalle donne perché dona carattere, illumina immediatamente il volto e può trasformare completamente un look. E, diciamolo, è ancora più bello quando si sorride.

Tuttavia, l’applicazione del rossetto rosso scuro richiede attenzione.

È importante esfoliare e idratare bene le labbra prima dell’applicazione,

bene le labbra prima dell’applicazione, definire i contorni con una matita e poi applicare il rossetto, preferibilmente con un pennellino per evitare sbavature.

e poi applicare il rossetto, preferibilmente con un pennellino per evitare sbavature. Quando si tratta di evitare macchie sui denti, ci sono varie tecniche, ma tamponare delicatamente le labbra con un fazzoletto è sempre una buona pratica.

Lasciatevi ispirare dalle sfumature che preferite, perché l’autunno porta con sé anche Halloween, e niente incarna meglio l’atmosfera autunnale delle labbra scure. Il nero, il rouge noir e il berry sono colori universali che vale la pena sperimentare. Non abbiate paura di mescolarli per trovare il rossetto rosso scuro perfetto per il vostro incarnato. Ricordate che la chiave è conoscere il vostro sottotono e scegliere il colore di conseguenza: