I migliori prodotti per realizzare il tuo trucco di Halloween 2022

Zucche vuote con sorrisi malefici, candele, streghe e zampilli di sangue: Halloween 2022 si avvicina e con questo anche la voglia di sperimentare nuovi travestimenti, maschere e make up per allontanare gli spiriti maligni e giocare a “dolcetto e scherzetto”. I social pullulano già di trucchi spaventosi realizzati da influencer, appassionati e veri propri make up artist, capaci di cambiare i connotati e realizzare opere complesse ed elaborate.

Le ispirazioni arrivano dai film della vecchia Hollywood e dalla letteratura che ci hanno regalato grandi classici e personaggi intramontabili a cui ispirarci per i nostri costumi di Halloween 2022. Ma per festeggiare la festa più cupa dell’anno come si deve non serve essere per forza essere un truccatore esperto: si possono realizzare make up più semplici ma non per questo di minore impatto.

Cosa accomuna la maggior parte dei make up di Halloween? Trucchi senza dubbio molto pigmentati e colorati, caratterizzati da toni scuri, e naturalmente un’ottima tenuta. Vediamo allora insieme le proposte dei brand più conosciuti e i migliori prodotti da acquistare per realizzare il trucco del prossimo Halloween.

Essence – Everyday is a Mistery Collection

Si tratta di un’edizione limitata del brand, nata in collaborazione con l’influencer Beauty Benzz. I toni sono quelli del verde e del viola e la collezione comprende una palette di ombretti ed eyeliner colorati, un blush in stick che reagisce in base al pH della pelle adattandosi al proprio incarnato e lucidalabbra volumizzanti.

Smashbox – Masters of Horror Collection

Anche Smashbox ha progettato un’edizione limitata dedicata proprio ai film horror di Hollywood. Nella gamma è possibile trovare ombretti in crema, rossetti Legendary Prime & Plush, famosi per la loro durata leggendaria e per la formula da sempre molto pigmentata. I colori vanno dal verde al viola e il packaging ricorda grandi classici come Dracula, Frankenstein e La Bambola Assassina.

Makeup Revolution – Creator SFX Face Paint Palette

Makeup Revolution - Creator SFX Face Paint Palette Palette trucco per effetti speciali. Contiene 12 tonalità miscelabili tra loro. Perfetta per realizzare il trucco di Halloween 2022. 6 € su Amazon Pro per effetti speciali Contro Nessuno

Il brand ha pensato proprio a tutto: con questa palette versatile e ultra pigmentata, che contiene 12 cialde in crema super colorata e miscelabili, è possibile realizzare anche i trucchi più spaventosi. Dal rosso acceso al giallo, dal blu elettrico al viola, contiene tutto ciò che serve per il trucco di Halloween.

Sheglam – Corpse Bride Collection

A proposito di grandi classici e maschere conosciute, tra queste c’è senza dubbio La Sposa Cadavere di Tim Burton. Sheglam ha deciso di dedicare una collezione speciale proprio a questo personaggio, con i toni freddi del ghiaccio, del blu e dell’azzurro. La palette ombretti Moonlight è l’ideale per ricreare un aspetto pallido e spaventosamente “cadaverico” per la notte più horror dell’anno.

Gourmande Girls Cosmetics – Palette Spooked

Chiudiamo questo elenco “da brividi” di proposte per Halloween 2022 con una palette speciale realizzata da Gourmande Girls Cosmetics: il concept è chiaro, grazie alla raffigurazione di ragnatele e toni cupi e spaventosi mischiati a tinte fluo. Si tratta di una palette contenente ben 14 cialde multifinish con colori vivaci, accesi e ultra pigmentati, dove non può di certo mancare il rosso sangue, il nero e il viola, il verde lime e tante altre tonalità da poter combinare insieme.