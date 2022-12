Lip Gloss Nails, i prodotti per realizzare le unghie lucidalabbra

Il nome chiarisce subito la nuova tendenza in fatto di unghie: le Lip Gloss Nails, infatti, si ispirano all’effetto del lucidalabbra, cosmetico tornato in voga direttamente dal cassetto del make up degli anni ‘90 e 2000, dove era stato conservato in attesa di tempi migliori. Eccolo ora tornato protagonista delle passerelle, del trucco delle ultime stagioni e, di conseguenza, delle nail art del periodo.

Lip Gloss Nails come (e perché) realizzare le unghie “lucidalabbra”

Si tratta di una manicure tutto sommato molto semplice e neutra, caratterizzata da una finiture, lucida, brillante e se lo si preferisce leggermente rosata, in perfetto accordo con il colore naturale delle proprie unghie.

Questo tipo di manicure rappresenta una sorta di passepartout, un evergreen che resiste al tempo e di fatto cambia solo nome di tanto in tanto. Un po’ come il Little Black Dress nella moda, lo smalto trasparente e lucido sta alla base delle manicure di tutti i tempi, a prescindere dalle mode.

Le Lip Gloss Nails devono il loro successo ad altre tendenze del periodo come le Jelly Nails e le Glazed Donut Nails, rese popolari da Hailey Bieber. È chiaro quindi come le Lip Gloss Nails non siano del tutto una novità ma semplicemente una rivisitazione moderna di un grande classico, che non passerà mai di moda e che accontenta praticamente tutti i gusti. Infatti, non è necessario avere unghie lunghissime per questo tipo di nail art, le Lip Gloss Nails hanno il pregio di donare un bell’aspetto anche a mani e unghie con un po’ più corte.

Le Lip Gloss Nails possono essere le ideali per un look da sposa, oppure per feste o eventi speciali, ma anche un ottimo look da indossare tutti i giorni. E per chi cerca praticità sono la scelta migliore, dato che non ci si deve preoccupare di abbinare il proprio vestito o i gioielli in modo specifico alle mani.

Lip Gloss Nails, i prodotti da acquistare per realizzarle così come viste sui social

Partendo dal presupposto che le Lip Gloss Nails sono realizzate con smalti o trasparenti o leggermente rosati ma ugualmente lucidi, ecco alcuni prodotti pronti da acquistare per provare a realizzarle in autonomia.

Orly Gel Fx Smalto per Unghie, Tonalità: First Kiss

Orly Gel Fx Smalto per Unghie, First Kiss Smalto gel per lampada uv leggermente rosato e a lunga durata 22 € su Amazon Pro smalto gel a lunga durata Contro Nessuno

Per quanto riguarda smalti semi permanenti da usare in abbinamento alla lampada UV, questa tonalità di Orly è molto famosa e perfetta per lo scopo: ovvero realizzare una perfetta manicure dai toni naturali e allo stesso tempo brillanti. Il colore rosa, unito allo smalto gel, conferisce esattamente l’effetto finale delle Lip Gloss Nails.

Londontown – Nail Lakur- Invisible Crown

Londontown - Nail Lakur - Invisible Crown Smalto semplice ad asciugatura rapida e a lunga durata estremamente brillante 17 € su Amazon Pro leggermente rosato e brillante Contro Nessuno

“Corona invisibile” è il nome di questa particolare tonalità di rosa che conferisce alle unghie un effetto estremamente naturale e incredibilmente brillante. Si tratta di uno smalto semplice che si asciuga in pochi minuti e naturalmente a lunga durata, da utilizzare quotidianamente senza l’ausilio di lampada UV.

OPI Top Coat Fissa Smalto -Trasparente

OPI Top Coat Fissasmalto - Trasparente Top coat per asciugare velocemente lo smalto e sigillare il colore sulle unghie. Finish brillante 11 € su Amazon 15 € risparmi 4 € Pro finish brillante Contro Nessuno

Per realizzare una manicure perfetta e in pieno stile “lucidalabbra” basta anche un top coat trasparente dal finish lucido, che possa fissare lo smalto sottostante e conferire un aspetto ancora più brillante alle unghie. È proprio il caso di questo top coat di Opi, perfetto per lo scopo.