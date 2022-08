In principio fu la Glazed Donut Skin. Qualche mese fa Hailey Bieber, nota modella statunitense e consorte di Justin Bieber, ha lanciato Rhode, la sua nuova linea di cosmetici. Il tema principale? L’effetto ciambella glassata, capace di rendere la pelle super luminosa senza ricorrere a complicate tecniche di make-up. Da qualche giorno, questo “luccichio” che ha sedotto star del calibro di Zendaya, si è spostato nella zona unghie, diventando uno dei beauty trend più virali del momento!

A far scoppiare la Glazed Donut Nails mania è stata proprio Bieber che, in occasione del Met Gala 2022, ha sfoggiato una pelle e una manicure così scintillanti da essere incoronata queen of glazed skin! Il segreto di questo nuovo trend è semplice: le unghie appaiono eleganti, perlate, iridescenti e leggermente “zuccherose”, proprio come la glassa di un donut! Il merito è tutto di Zoa Gazoright, nail artist di fiducia di Hailey ma anche di Sabrina Carpenter, Kendall Jenner e Vanessa Hudgens.

Semplici, eleganti ma dotate di una personalità capace di adattarsi a qualsiasi occasione e stagione. Le Glazed Donut Nails infatti sono considerate dalle beauty influencer ideali per la transizione dall’estate all’autunno, grazie alla presenza della base neutra. Attenzione però, avvertono gli esperti del settore, a non lasciarsi trarre in inganno dalle splendide unghie a forma di mandorla di Hailey Bieber. Questo nuovo trend ha la capacità di esaltare qualsiasi forma, da quella allungata a quella corta e squadrata!