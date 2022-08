Lip scrub: i 10 migliori prodotti in commercio

Da sempre un ottimo alleato per prevenire la screpolatura delle labbra, i lip scrub anche quest’anno si impongono come rimedio per avere una bocca perfetta. Si tratta di un prodotto semplice ma estremamente funzionale che riesce a rimuovere le antiestetiche pellicine morte e promuovere la rigenerazione cellulare.

L’utilizzo dei lip scrub è piuttosto semplice: solitamente si applica sulle labbra una piccola quantità di prodotto con le dita e con movimenti circolari si strofina delicatamente su tutta la bocca. I granelli contenuti all’interno della miscela aiuteranno ad effettuare lo scrub, mentre il resto della formula agisce idratando la pelle in profondità.

Quanto alla frequenza di utilizzo, gli esperti consigliano di fare uno scrub alle labbra circa una volta a settimana, evitandolo però in presenza di piccole lesioni sulle labbra, come herpes o i classici “spacchi” agli angoli della bocca, dovuti a screpolature intense.

Lip scrub, i 10 prodotti da provare

Vediamo insieme una carrellata di lip scrub irresistibili, assolutamente da provare:

Barry M Cosmetics – Pink Grapefruit Lip Scrub

Questo scrub per le labbra è a base di pompelmo rosa e zucchero, contiene anche vitamina E, olio di avocado e olio di jojoba. Per labbra morbide e lisce.

La Mer – The Lip Polish

Si tratta di un prodotto decisamente di lusso e rivisitato per la sua nuova edizione: il balsamo sensoriale di La Mer raffina e migliora la texture delle labbra grazie alla sua formula esclusiva. Contiene micro granelli di zucchero che aiutano ad esfoliare dolcemente la pelle secca delle labbra, e ingredienti naturali di origine marina. Inoltre il suo applicatore consiste in una bacchetta a doppio lato, che stimola la microcircolazione quando strofinato sulle labbra.

KIKO Milano Lip Scrub

KIKO Milano Lip Scrub | Scrub Labbra Delicato in Stick Questo scrub per le labbra si presenta in formato stick per una maggiore praticità di utilizzo 4 € su Amazon Pro in stick per maggiore praticità Contro Nessuno

Scrub labbra delicato in formato stick. Nella sua formula si trovano speciali cristalli che riescono ad esfoliare le labbra dolcemente.

Essence – Lip Care Booster Peeling e Scrub Labbra

Questo piccolo barattolo contiene il 10% di olio di limone, come booster per la cura delle labbra. Si tratta di un scrub che idrata, rinnova e leviga la pelle delle labbra.

Purobio – Lip Scrub

Si tratta di un prodotto per le labbra delicato e adatto anche alle pelli più sensibili. È dermatologicamente testato e senza nichel. Riesce a idratare e nutrire le labbra, promuovendo il ricambio cellulare. Contiene granuli esfolianti di albicocca e altri burri biologici come quello di cacao e di Karitè, che riescono a nutrire e idratare a fondo le labbra.

Aesthete – Scrub Labbra Esfoliante al Peperoncino

Scrub Labbra Esfoliante al Peperoncino Lip scrub efficace per le labbra: contiene anche peperoncino e altri ingredienti funzionali per attivare il ricambio cellulare 7 € su Amazon Pro Made in Italy Contro Nessuno

Questo scrub per le labbra è ideale per chi soffre di pelle secca e screpolata, causata anche da agenti atmosferici aggressivi come freddo e vento. Si tratta di un prodotto dalla formula vegana che contiene cristalli di zucchero di canna, peperoncino, olio di jojoba, olio di semi di girasole, olio di mandorla e burro di cacao.

NCLA Beauty – Sugar Sugar Lip Balm

Disponibile in diverse formulazioni, questo lip scrub è formulato con zucchero e burro di cocco, vitamina C ed altri ingredienti preziosi. La sua formula riesce a esfoliare e allo stesso tempo idratare le labbra.

Burt’s Bees Scrub Labbra

Questo trattamento per le labbra contiene ceramidi e aromi che stimolano la fantasia e promuovono il loro utilizzo per esfoliare dolcemente la bocca e attivare il ricambio il cellulare, con ingredienti di qualità quali cera d’api e cristalli di miele. È privo di parabeni, ftalati e petrolati.

HelloBody – Cocos Kiss Scrub Labbra

Questo scrub per le labbra esfolia delicatamente ed elimina le cellule morte. È a base di granelli di zucchero e contiene anche burro di Karitè e olio di rosa canina biologico

Mulac – Sugar Sugar Lip Scrub

Questo scrub levigante è a base di cristalli di zucchero di canna e contiene estratto di camomilla, pomodoro, pompelmo e Melissa. Assolutamente da provare.