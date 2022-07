Estate 2022 a tutto olio: per viso, corpo, capelli, labbra

Che si tratti di viso, capelli, corpo oppure labbra, per l’estate 2022 c’è un rimedio a tutto ed è rappresentato dall’olio e dalle numerose varianti di cosmetici proposti per questo periodo dell’anno. Da quelli idratanti sino a quelli ristrutturanti, esistono oli capaci di prendersi cura di ogni parte del nostro corpo, soprattutto in un periodo così difficile come l’estate le cui temperature estreme ci mettono a dura prova. Vediamo insieme come sfruttare le proprietà degli oli in base all’esigenza del momento.

Oli viso e labbra per l’estate 2022

Gli oli per il viso sono dei veri e propri elisir di bellezza: oltre ad idratare e nutrire la pelle, si occupano anche di proteggerla dal sole grazie ai filtri SPF contro i raggi UVA e UVB. Si tratta di prodotti multifunzionali con formule idratanti e innovative. Inizialmente si potrebbe pensare che questi prodotti non sono adatti alle pelli miste e grasse ma è bene specificare che si tratta di oli che non ostruiscono i pori e che cercano di non appesantire o ungere troppo la pelle. Tuttavia, le pelli che sicuramente riescono a trarre maggiore vantaggio da questo tipo di prodotti così oleosi sono sicuramente quelle più secche e che hanno bisogno di un’idratazione maggiore, come ad esempio le pelli più mature.

FLORENA Fermented Skincare Olio elisir illuminante naturale

FLORENA Fermented Skincare Olio elisir illuminante naturale Olio nutriente e idratante per il viso, con ingredienti fermentati e formula vegana 15 € su Amazon 20 € risparmi 5 € Pro Fermentato e vegano Contro Nessuno

Quest’olio pensato specificatamente per il viso contiene petali di elicriso rosa e olio di cartamo bio fermentato. È illuminante e dona alla pelle un aspetto levigato e radioso. La sua formula prevede il 99,94% di ingredienti di origine naturale ed è adatto anche le pelli più sensibili.

Non esistono però solo gli oli per il viso, bensì anche quelli specifici per le labbra: si tratta di quei prodotti che uniscono il make-up a al trattamento. Sono una sorta di prodotto passepartout da portare con sé, dalla borsa del mare fino alla pochette da usare per uscire la sera. Chiamati anche semplicemente lip oil, questi prodotti si prendono cura delle labbra grazie agli ingredienti idratanti e lenitivi, derivati dagli oli naturali.

Dolomia olio labbra nutriente

Dolomia Olio Labbra Nutriente Olio idratante, nutriente e rimpolpante per le labbra, disponibile in diverse nuance 18 € su Amazon Pro Disponibile in diverse nuance Contro Nessuno

Si tratta di un olio per le labbra molto famoso e in questo caso è disponibile in diverse nuance colorate per truccare leggermente le labbra. È un prodotto leggero, nutriente e allo stesso tempo rimpolpante.

Oli corpo estate 2022

Con il picco delle temperature gli abiti si fanno più leggeri e più corti, e di conseguenza la nostra pelle ha bisogno di essere protetta e costantemente idratata. Proprio per questo esistono degli oli beauty formulati con questo scopo, tra i più gettonati ci sono oli vegetali naturali come l’olio di Argan e le sue rinomate proprietà riparatrici e anti età, l’olio di cocco e tutta la sua versatilità, l’olio di mandorle dolci e le sue proprietà elasticizzanti, l’olio di avocado e l’olio di melograno, ricchi in vitamine E, A e non solo.

Puressentiel – Sonni Sereni – Rilassante Olio per Massaggio

Puressentiel - Olio per Massaggio Biologico con 6 oli essenziali Olio corpo ideale per massaggi rilassanti, arricchito con preziosi oli essenziali 14 € su Amazon Pro arricchito con oli essenziali Contro Nessuno

Si tratta di un olio biologico, con una base costituita da oli vegetali di sesamo e mandorla dolce, arricchito con 6 oli essenziali, tra cui Lavanda e Neroli. Ideale da utilizzare la sera per un massaggio dolce sulla pelle, magari dopo una doccia, a fine di una giornata passata sotto il sole.

Oli capelli per l’estate 2022

Anche in questo caso sono tanti gli oli da poter utilizzare per idratare i capelli proteggendoli allo stesso tempo dai raggi solari più dannosi. Ciò che un buon olio per i capelli deve fare è sicuramente nutrire, idratare le lunghezze e le punte e infine contrastare l’odioso effetto crespo. Per farlo i migliori oli per capelli per l’estate 2022 si avvalgono di preziosi alleati, come l’olio di Argan oppure l’olio di cocco. C’è chi li usa come se fossero una vera e propria maschera da applicare sui capelli asciutti, e chi invece preferisce spruzzarli sui capelli ancora bagnati, in ogni caso gli oli per capelli arrivano in estate per soccorrerci e per aiutarci a mantenere in salute le nostre chiome.

Kérastase – Soleil Huile Sirene

Kérastase - Soleil Huile Sirene Olio leggero per capelli, non appesantisce ma nutre e idrata i capelli 24 € su Amazon 27 € risparmi 3 € Pro Leggero, non unge Contro Nessuno

Quest’olio aiuta ad ammorbidire e nutrire i capelli, proteggendo allo stesso tempo contro gli effetti nocivi di sole, cloro e acqua salata. Si tratta di uno spray da nebulizzare sulla chioma e appositamente formulato per i capelli esposti sotto al sole. È arricchito con olio di Babassu, che lo rende estremamente nutriente, riuscendo definire anche i capelli più ricci.