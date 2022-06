Jennifer Lopez è un punto fermo delle sfilate e degli eventi mondani; un’icona nota per aver dato vita ad altissimi momenti fashion che ancora oggi vivono nel vasto immaginario della cultura pop. Come quando nel 2000, ai Grammy Awards, aveva indossato il famigerato abito Versace (il green jungle Spring-Summer 2000 che ha fatto la storia della moda). Agli MTV Movie & TV Awards 2022, la star è salita sul palco del Barker Hangar di Los Angeles a ritirare il suo premio Generation Award con un look all’altezza dei precedenti.

Jlo indossava, infatti, come riportato da PopSugar, un abito in pelle del brand Monot, con una profonda scollatura, abbinato a un paio di orecchini pendenti e a una collana girocollo di diamanti. I capelli a onde, dalle extension nocciola e miele, sono stati acconciati magistralmente dal fedele Chris Appleton, mentre, per il make-up, ha accompagnato l’outfit un nude look, realizzato da Mary Philip, un’altra componente del suo dreamteam. A completare il tutto, infine, una semplice pochette nera.

Jennifer Lopez ha quindi ritirato il suo premio ringraziando con un discorso commovente, nel quale ha ricordato quanto anche gli aspetti negativi siano importanti per crescere nella vita.

Alla cerimonia Lopez ha infatti esclamato:

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno dato questa vita. Quelle che mi ha dato gioia e coloro che mi hanno spezzato il cuore: le persone che sono state sincere e quelle che mi hanno mentito”.

L’attrice e cantante 52enne, che ha recitato in film acclamati dalla critica come Selena e Hustlers, è diventata un simbolo per i suoi ruoli nelle commedie romantiche Anni Duemila, come The Wedding Planner e Maid in Manhattan.