Make-up nude e labbra in fiamme: è questo il make-up autunno/inverno 2022-23

La settimana della moda parigina ha mostrato in passerella quelli che saranno i trend delle stagioni più fredde, e che quindi ci faranno senza dubbio compagnia dopo l’estate. Per quanto riguarda il trucco, a prevalere su tutti sono due look in particolare: il make-up nude e le labbra intense, verrebbe da definire “in fiamme”.

Il make-up nude di Dior e Balmain

Abbiamo già visto come il trucco nude, ovvero quello che che c’è ma non si vede, si impone tra le tendenze irrinunciabili delle prossime stagioni, ma andiamo con ordine: a decretare il make-up nude vero trend di moda sono stati le principali maison e i make up artist, uno dopo l’altro.

Tra questi, durante la Paris Fashion Week si sono fatte notare le modelle di Balmain e Dior che hanno indossato le collezioni dell’autunno/inverno 2022-23. Per quest’ultimo in particolare, a metterci le mani è stato il Creative & Image Director del brand, Peter Phillips: il truccatore, per creare il make-up nude, si è affidato al Face and Body Foundation, fondotinta di Dior ideale da usare proprio per creare una base viso perfetta e omogenea. Il make-up poi è stato arricchito con un solo punto luce, di colore argento, nell’angolo interno dell’occhio.

La pelle del viso, di colore uniforme e impeccabile è stata alla base anche del make-up nude visto sulle modelle di Balmain, sulle quali a differenza di quelle di Dior, è stato spostato il punto luce sulle labbra, grazie a un piercing gioiello.

Labbra in fiamme con Dries Van Noten

A dare un tocco di colore è stato Dries Van Noten che ha fatto sí che l’attenzione cadesse proprio sulle labbra delle proprie modelle. Pelle di porcellana e labbra cariche di colori intensi, come il vinaccia o il borgogna. Si tratta di rossi profondi e molto pigmentati.

La stessa linea artistica è stata adottata dai make up artist che hanno truccato le modelle di Rochas. Si è passati invece al rosa grazie a Chanel e Isabel Marant, che ha aggiunto sulle labbra anche un tocco di gloss.

Come replicare quindi i trend di make-up dell’autunno/inverno?

Il segreto sta come sempre nella base, da realizzare con un fondotinta la cui coprenza è da scegliere in base alla pelle. L’effetto deve essere sì coprente ma in grado alla stessa maniera di fondersi con l’incarnato e “nascondersi”, per dare l’effetto di una pelle sana e omogenea. Via libera quindi a bb e cc cream, ciprie compatte e fondotinta liquidi, da scegliere in base alle proprie caratteristiche.

E poi? Per rimanere in pieno trend di stagione e abbracciare le temperature più fredde e cupe, il make up nude si può arricchire di un punto luce, che può diventare l’angolo interno dell’occhio come visto da Dior oppure spostarsi elegantemente sulle labbra.

In questo caso, le tinte malva, nude, e quelle rosate scelte da Chanel, lasciano spazio a colori più intensi, da scegliere in accordo al proprio sottotono di pelle, sarà facile così scoprire che esiste un rossetto rosso per tutti, basta solo scegliere quello giusto, così come hanno fatto Dries Van Noten e Rochas.

Via libera anche ai gloss che strizzano l’occhio agli anni ‘90 (ormai sdoganati per essere tornati ampiamente di moda), come ha appunto scelto di fare Isabel Marant.