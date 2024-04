Margot Robbie dice addio al biondo e passa allo strawberry-blonde: ed è già trend

Margot Robbie, icona di stile e bellezza del cinema contemporaneo, ha fatto nuovamente parlare di sé. L’attrice australiana, nota per la sua versatilità sul grande schermo e il suo carisma innegabile, ha recentemente abbandonato il tradizionale biondo Barbie per abbracciare un nuovo look: lo strawberry-blonde.

Il successo di Margot Robbie

Nata il 2 luglio 1990 a Dalby, Margot è ormai una presenza consolidata nel mondo del cinema. Dopo i suoi esordi in film indipendenti australiani e la sua partecipazione alla soap opera “Neighbours”, ha conquistato l’attenzione internazionale con ruoli memorabili in film come “The Wolf of Wall Street“, “Focus – Niente è come sembra”, e “C’era una volta a… Hollywood”.

È particolarmente nota per la sua interpretazione dell’antieroina Harley Quinn nell’universo cinematografico DC Extended Universe e per il suo ruolo da protagonista nel film “Tonya”, che le ha valso numerose candidature e riconoscimenti prestigiosi.

Nel 2024, Margot ha ricevuto il Golden Globe come miglior blockbuster e la sua terza candidatura all’Oscar come produttrice del film “Barbie“. Il suo talento e la sua influenza nel mondo del cinema e della moda continuano a essere riconosciuti a livello internazionale, confermando il suo status di icona contemporanea.

Il cambio di colore di capelli: Margot Robbie passa al strawberry blonde

Il cambio di colore dei capelli di Margot è stato notato durante le riprese del suo ultimo film, “A Big, Bold, Beautiful Journey”, ambientato nella vibrante atmosfera di Los Angeles. Lontana dal tono dorato e luminoso che ha caratterizzato il suo personaggio di Barbie, Margot ha optato per uno strawberry-blonde più caldo, arricchito da riflessi glossy e sfumature fragola che regalano effetti quasi rosati. Questa nuova nuance ha rapidamente catturato l’attenzione degli appassionati di moda e bellezza, sostituendo la “Barbie mania” con un nuovo tormentone.

Secondo quanto riportato da NZCasinoClub, l’impatto del cambiamento di look di Margot è stato evidente anche sul fronte delle ricerche online. Durante la settimana delle riprese del film, le ricerche per “colore per capelli biondo fragola” hanno registrato un aumento del 201% a livello globale su Google. Inoltre, le ricerche su Pinterest per variazioni dello strawberry-blonde, come “capelli biondo fragola scuro” e “capelli biondo fragola chiaro”, sono aumentate rispettivamente del 525% e del 163% nell’ultimo anno, trainate dal cambiamento di stile di Margot Robbie.

Il fenomeno ha coinvolto anche i social media, in particolare TikTok, dove gli hashtag #strawberryblonde e #strawberryblondehair hanno registrato rispettivamente 533,8 milioni e 41,7 milioni di visualizzazioni. Questi numeri testimoniano il significativo impatto che Margot ha sulle tendenze di stile e bellezza del momento.

Tuttavia, il cambiamento di look non si è limitato al colore dei capelli. Le immagini dal set del nuovo film mostrano anche un nuovo taglio, prima un caschetto, una sorta di long bob, e poi una chioma più lunga del solito e una maxi frangia che le accarezza lo sguardo. Questo nuovo hairstyle sembra essere stato scelto con cura per adattarsi al personaggio che Margot interpreta nel film, confermando ancora una volta la sua abilità nel trasformarsi per ogni ruolo.

Il passaggio di Margot Robbie dal biondo al strawberry-blonde non è solo un cambiamento di look, ma un vero e proprio fenomeno di tendenza che ha conquistato il mondo della moda e della bellezza. La sua capacità di reinventarsi e di ispirare gli altri con il suo stile unico dimostra ancora una volta perché Margot è una delle attrici più ammirate e influenti del nostro tempo.