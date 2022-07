Il biondo fragola è il colore capelli dell'estate 2022

Anche l’estate 2022 ha il suo colore di capelli preferito e si tratta del biondo fragola: un mix irresistibile creato dall’unione di biondo e rosso, totalmente personalizzabile. Come spesso accade, con la stagione estiva hair stylist e influencer sperimentano nuove acconciature e nuovi colori di capelli: è così che l’intramontabile biondo fragola torna a farsi vedere. Sì, perché non è di certo una novità, bensì un colore molto gettonato, che periodicamente torna a farsi vedere.

È chiamato anche Strawberry Blonde e dal punto di vista cromatico è appunto la fusione del biondo con il rosso: questo tipo di mix crea numerose varianti di biondo fragola. Esiste infatti una tonalità adatta a qualsiasi tipo di pelle o carnagione. Il biondo fragola infatti è personalizzabile a seconda dell’effetto finale che si vuole ottenere.

Il biondo fragola che piace alle celebrities

Sono numerose le celebrities che si sono innamorate del biondo fragola, l’anno scorso tra queste c’era Kristen Stewart che ha catalizzato l’attenzione e colorato l’autunno di una meravigliosa tonalità di Strawberry Blonde. Il suo biondo con una punta di rosso fragola era stato ideato appositamente per lei dall’esperto di colore Daniel Moon, in collaborazione con Adir Abergel. Il suo biondo, così caldo e rosato allo stesso tempo, è di chiara ispirazione anni ‘60/‘70 e ha fatto innamorare praticamente tutti.

Più recentemente è stata avvistata con una splendida tonalità di biondo fragola anche Kendall Jenner, preparato per lei in vista della sfilata di Prada autunno inverno 2022. La modella possiede naturalmente dei colori molto scuri, eppure gli specialisti – Matt Rez e Jenna Perry – sono riusciti a creare anche su di lei una perfetta tonalità di biondo fragola, in accordo con il suo sottotono di pelle.

Negli ultimi mesi, persino Jennifer Lopez (fresca di matrimonio con Ben Affleck), Adele, Julianne Moore e Ashley Benson hanno ceduto al fascino del biondo fragola, personalizzato per i loro capelli e i loro colori naturali. il risultato è sempre diverso ed estremamente armonico sulla figura, perché studiato dai professionisti per valorizzarle.

Biondo fragola, a chi sta bene e come prendersene cura

Tuttavia, secondo gli esperti del settore, c’è una base di partenza ideale per realizzare il biondo fragola ed è rappresentata dalle tonalità più chiare di capelli, che vanno dal biondo chiaro al castano chiaro. Questo non significa che chi possiede dei capelli molto scuri non possa provare, tono su tono, ad arrivare a un biondo fragola personalizzato. Kendall Jenner rappresenta l’esempio perfetto in questo caso.

Per quanto riguarda invece il taglio di capelli, il biondo fragola si addice sia a tagli medi che sui capelli più lunghi e scalati. La piega, fatta di onde morbide, è sicuramente quella che riesce meglio a valorizzare lo Strawberry Blonde. Questo perché una piega morbida riesce a far riflettere la luce sulle onde e le pieghe dei capelli.

Quanto alla sua manutenzione, è bene recarsi periodicamente in un salone di professionisti dove il parrucchiere può mantenere i riflessi e il colore con tecniche professionali, continuando così a valorizzare il lavoro personalizzato. A casa, invece, gli shampoo e le maschere anti giallo vengono in soccorso per mantenere il colore brillante, settimana dopo settimana.