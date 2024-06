L’estate 2024 è alle porte e, con essa, una ventata di freschezza e colore invade il mondo del make-up. I mascara colorati stanno diventando un must-have per chiunque voglia aggiungere un tocco di originalità e vivacità al proprio look. Ma come scegliere il colore giusto per te? Ecco una guida per aiutarti a navigare tra le numerose opzioni disponibili e trovare il mascara perfetto per il tuo stile e il tuo incarnato.

Perché scegliere un mascara colorato

Il mascara colorato non è solo una scelta audace, ma anche un modo divertente per esprimere la propria personalità e sperimentare nuovi look. Dimentica i soliti neri e marroni; quest’estate, i colori vivaci come il blu elettrico, il verde smeraldo, il fucsia e l’arancione sono pronti a rivoluzionare il tuo trucco occhi. Questi colori non solo aggiungono freschezza al tuo look, ma possono anche esaltare il colore naturale dei tuoi occhi e la tua carnagione.

Come scegliere il colore giusto

Partiamo dal colore degli occhi:

Per gli occhi marroni , i colori che creano un contrasto interessante sono il verde e il blu. Il verde smeraldo mette in risalto la profondità degli occhi marroni, mentre il blu elettrico dona un effetto fresco e luminoso.

, i colori che creano un contrasto interessante sono il verde e il blu. Il verde smeraldo mette in risalto la profondità degli occhi marroni, mentre il blu elettrico dona un effetto fresco e luminoso. Se hai gli occhi azzurri , il mascara viola o color lavanda può creare un effetto straordinario, esaltando il blu naturale dei tuoi occhi e aggiungendo un tocco di mistero. Anche il mascara marrone può essere una scelta eccellente per un look più naturale.

, il mascara viola o color lavanda può creare un effetto straordinario, esaltando il blu naturale dei tuoi occhi e aggiungendo un tocco di mistero. Anche il mascara marrone può essere una scelta eccellente per un look più naturale. Per chi ha gli occhi verdi, il mascara viola è un’ottima scelta, poiché il viola è complementare al verde e farà risaltare il colore degli occhi. Anche il fucsia può essere una scelta audace e interessante.

Possiamo basarci anche su carnagione e capelli:

I colori pastello come il lavanda e il blu chiaro possono aggiungere un tocco di delicatezza e freschezza. Evita i colori troppo scuri che possono creare un contrasto troppo marcato.

come il lavanda e il blu chiaro possono aggiungere un tocco di delicatezza e freschezza. Evita i colori troppo scuri che possono creare un contrasto troppo marcato. I colori vivaci come l’arancione e il giallo sono perfetti per esaltare la pelle scura e abbronzata . Questi colori aggiungono un tocco solare e allegro al look estivo.

. Questi colori aggiungono un tocco solare e allegro al look estivo. Per chi ha i capelli biondi, i colori come il blu e il verde possono creare un effetto sorprendente, mentre i toni pastello aggiungono un tocco di eleganza e raffinatezza.

Le tendenze dell’estate 2024

L’estate 2024 è caratterizzata da una vasta gamma di colori audaci e vibranti. Tra le tendenze più popolari troviamo:

Blu elettrico : questo colore è perfetto per chi vuole far risaltare il bianco degli occhi e creare un look fresco e luminoso. È ideale per le serate estive e per aggiungere un tocco di mistero e fascino al tuo sguardo.

: questo colore è perfetto per chi vuole far risaltare il bianco degli occhi e creare un look fresco e luminoso. È ideale per le serate estive e per aggiungere un tocco di mistero e fascino al tuo sguardo. Verde smeraldo : evoca la natura e la freschezza, rendendolo perfetto per un look da giorno allegro e vivace. Il verde è particolarmente efficace per esaltare gli occhi marroni e castani.

: evoca la natura e la freschezza, rendendolo perfetto per un look da giorno allegro e vivace. Il verde è particolarmente efficace per esaltare gli occhi marroni e castani. Fucsia : con la sua tonalità vibrante, il fucsia è destinato a diventare il protagonista dei look estivi. È perfetto per le serate estive e le feste in spiaggia, trasformando un look semplice in qualcosa di straordinario e indimenticabile.

: con la sua tonalità vibrante, il fucsia è destinato a diventare il protagonista dei look estivi. È perfetto per le serate estive e le feste in spiaggia, trasformando un look semplice in qualcosa di straordinario e indimenticabile. Arancione: ideale per un look estivo caldo e solare, l’arancione si sposa magnificamente con la pelle abbronzata e regala un tocco di allegria e spensieratezza allo sguardo. È sorprendentemente versatile e può funzionare bene sia con un trucco minimalista che con un make-up più audace.

Come applicare il mascara colorato

L’applicazione del mascara colorato può variare a seconda dell’effetto desiderato. Per un look intenso, applica il mascara su tutte le ciglia partendo dalla radice fino alle punte con movimenti a zigzag. Se preferisci un effetto più sottile, applica uno strato di mascara nero e aggiungi il mascara colorato solo sulle punte delle ciglia. Puoi anche sperimentare combinando due colori diversi, uno per le ciglia superiori e uno per quelle inferiori, per un effetto più giocoso e creativo.

I mascara colorati sono l’alleato perfetto per aggiungere un tocco di freschezza e originalità al tuo make-up estivo. Sperimenta con diversi colori e tecniche di applicazione per trovare il look che meglio esprime la tua personalità. Buon divertimento e benvenuta estate!