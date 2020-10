Messy bun, chic e spettinata!

Si chiama messy bun, ed è l’acconciatura più trendy del momento tra tutte le proposte: per questo la nostra redazione ha deciso di raccontarvi cos’è, a chi sta bene e come realizzarla.

Il messy bun non è altro che uno chignon alto spettinato, e deve il suo nome alla forma. Se messy, infatti, vuol dire disordinato, negli Stati Uniti il bun è un panino tondo e morbido. Deve senz’altro il suo successo ai social. Infatti, non c’è influencer o fashion blogger che non si sia fatta un selfie o non si sia fatta fotografare con questa acconciatura rilassata.

I motivi della messy bun mania non mancano: questo finto scompigliato chignon è simbolo di uno stile effortless chic; è casual ma adatto a diversi stili; è semplice da realizzare; regala una forte personalità; permette di scoprire collo e viso a vantaggio dell’obiettivo. Il più importate? Sta bene a tutte!

Il decalogo dell’acconciatura perfetta

Avete provato a realizzare questa acconciatura ma con scarsi risultati? Ecco i consigli per un messy bun perfetto e i passaggi da seguire.

Se avete paura che lo chignon rovini i vostri capelli , non dovete far altro – se scegliete di portarlo per più giorni di seguito – che spostarlo leggermente. Un po’ più alto, un po’ più in basso, come preferite voi. Si tratta dello stesso consiglio utile per chi sceglie la coda tutti i giorni. In questa maniera, infatti, l’elastico non insisterò sul medesimo punto e si eviteranno capelli spezzati o danneggiati.

Per controllare i capelli più corti all'attaccatura della fronte , che formano piccoli e selvaggi riccioli, è opportuno utilizzare un prodotto apposito. Si può puntare su mousse, lacca per capelli o gel, meglio se bio, con ingredienti naturali o un buon INCI.

Si può realizzare un messy bun anche con capelli molto sottili , avvalendosi dell'aiuto di uno spray texturizzante.

Questa acconciatura viene meglio (per resa e tenuta) se i capelli non sono appena stati lavati . Il secondo giorno dopo lo shampoo è ideale.

. Il secondo giorno dopo lo shampoo è ideale. Il bun si può realizzare con forcine ed elastico, ma anche senza forcine . L’importante è che l’elastico sia robusto e morbido, per tenere l’acconciatura senza strappare i capelli.

In alternativa alle forcine si possono utilizzare le spin hair pin, forcine dalla forma elicoidale che non solo tengono compatto lo chignon, ma hanno anche il pregio di mantenerlo fermo e saldo nel punto in cui lo avete realizzato.

Come realizzare il messy bun

Per questa acconciatura bastano pochi minuti, e anche le meno esperte potranno ottenere un buon risultato.