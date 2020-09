Capelli Autunno-Inverno 2020/2021: acconciature di tendenza

Sono tantissime le novità per i capelli Autunno-Inverno 2020/2021, non solo colori e tagli corti, medi, e lunghi trasformeranno i nostri beauty look: sono in arrivo anche acconciature che ci permetteranno di essere diverse ogni giorno puntando. Le suggestioni per le acconciature di tendenza per la prossima stagione arrivano dalle passerelle degli stilisti più amati, dalle celebrities – che in mancanza di red carpet, in questo periodo ci hanno ispirate dalle pagine dei loro social con scatti e video – dalle idee degli hairstylist di tutto il mondo.

Le proposte, per fortuna, sono per tutti i gusti. Ce ne sono per i tagli corti, come pixie e undercut, e per i medi come bob e long bob. Naturalmente, anche per i tagli lunghi che, come sempre, consentono grande versatilità, dato che le lunghezze possono dar vita alle creazioni più originali e complesse.

Le acconciature di tendenza per l’autunno sono perfette per accompagnare il look da ufficio, per il tempo libero, tra un appuntamento romantico in un aperitivo con le amiche, ma anche per gli outfit da sera come quelli mozzafiato per divertirsi all night long.

Vi abbiamo incuriosite? Ecco le novità per i capelli Autunno-Inverno 2020/2021 in fatto di acconciature.