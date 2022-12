Patches per brufoli: i migliori da acquistare online

Si chiamano patches per brufoli e sostanzialmente sono dei piccoli cerotti specifici per combattere le impurità sul viso. Non sono affatto una novità in campo cosmetico, anche se negli ultimi anni le formulazioni sono cambiate parecchio, offrendo ai consumatori un prodotto sempre più efficace e specifico.

Patches per brufoli, a cosa servono e quali scegliere

I patches per brufoli, infatti, non sono tutti uguali. I più conosciuti sono senza dubbio i cerottini per i punti neri, che funzionano con un’azione meccanica a strappo, in grado di rimuovere le impurità dai pori. Solitamente vengono applicati sulla così chiamata zona T del viso, composta da mento, naso e fronte. Sono imbevuti si sostanze capaci di assorbire il sebo in eccesso e, grazie al contatto con l’acqua, sviluppano un’azione adesiva che permette di rimuovere i punti neri nel momento in cui vengono staccati dalla pelle.

Esistono poi i veri e propri patches per brufoli: vengono definiti anche “pimple patches” e vengono applicati sopra imperfezioni e brufoli più superficiali. Questo è un tipo di prodotto, dunque, che interviene nel momento in cui il brufolo è già presente e non svolge nessuna azione preventiva. Il cerotto solitamente viene applicato e viene lasciato in posa per qualche ora in modo da farlo agire contro il brufolo già infiammato.

Il cerotto farà il suo lavoro e nel momento in cui verrà rimosso porterà via con sé anche il tipico pus bianco che caratterizza il brufolo. I cerotti per brufoli di questo tipo servono tecnicamente ad evitare di rimuovere con le mani le imperfezioni e causare danni ancora più grandi ed estesi.

I migliori patches per brufoli da acquistare online

Ora che abbiamo capito le differenze tra strip (strisce per rimuovere i punti neri) e patches (cerotti per brufoli già infiammati), vediamo quali sono i migliori cerotti per imperfezioni da acquistare online.

KASCIN Premio Pimple Patch Hydrocolloid – 39 cerotti per l’acne – Made in Korea

KASCIN Pimple Patch Hydrocolloid - 39 cerotti per l'acne Patches per combattere brufoli e imperfezioni, sia sotto pelle che già infiammati. 8 € su Amazon 10 € risparmi 2 € Pro disponibili in due misure per piccole e grandi imperfezioni Contro Nessuno

Questi cerottini rotondi forniscono ingredienti che combattono l’acne e i brufoli che si trovano sia sopra che sotto la superficie della pelle. Contengono acido salicilico, acido ialuronico e niacinamide. Il brand consiglia di applicare un cerotto nel punto in cui si sente un brufolo sotto la pelle, senza dover per forza aspettare che emerga del tutto. Come prima cosa va pulita e asciugata l’area interessata, poi va applicato il cerotto e lasciato in posa per circa 6 ore.

Pimple Patches 2 In 1 Giorno e Notte

Cerotti Brufoli, 2 In 1 Giorno e Notte Uso Invisibile e Naturale patches per brufoli a base di soluzione Idrocolloide Patch Brufoli 11 € su Amazon Pro da usare giorno e notte Contro Nessuno

Questi cerotti per brufoli sono stati pensati per essere utilizzati sia di giorno che di notte. Una volta applicati sono pressoché invisibili. Sono formulati con una medicazione idrocolloidale assorbente, che contiene olio di tea tree e acido salicilico, utili per curare rapidamente ed efficacemente i brufoli. Oltre all’applicazione sul viso, possono anche risolvere e curare brufoli e macchie comparsi su schiena, collo e altre zone del corpo.

Avarelle – Spot Patch idrocolloidi, con Tea Tree Oil & Calendula

Avarelle - Acne Spot Patch idrocolloidi, Tea Tree Oil e Calendula Patches per brufoli a base di tea tre e calendula, che svolgono un'azione disinfiammante e calmante 11 € su Amazon Pro con tea tree e calendula Contro Nessuno

Questi cerottini per brufoli contengono tea tree e olio di calendula, che insieme aiutano a combattere la classica infiammazione causata dal brufolo. La speciale texture esterna aiuta a mimetizzare l’imperfezione, adattandosi a ogni incarnato. Il brand consiglia l’applicazione durante tutta la notte.