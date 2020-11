I brand top per i profumi 2021

Seducenti, floreali e iperfemminili: i nuovi profumi per il 2021 raccontano di una femminilità ricercata e sofisticata che punta a lasciare il segno nella memoria. Non è un caso infatti che la mente riesca a “catturare” un profumo e a trasformarlo in ricordo. L’olfatto è, dunque, uno strumento potentissimo, studiato anche dalla neuroscienza che conferma come basti una determinata fragranza per restare impressi nella memoria degli altri.

Ogni fragranza è unica e si contraddistingue per le sue caratteristiche e note olfattive. Proprio per questo occorre prestare molta attenzione alla scelta: scopriamo quindi quali sono i migliori profumi del 2021.

Siete alla ricerca di una nuova fragranza? Nella nostra lista dei migliori marchi di profumi, ciascuno con il suo particolare aroma appartenete alle varie principali famiglie olfattive, potrebbe esserci la proposta più adatta a ogni situazione di uso. Infatti, sono tantissime le novità dei grandi brand che hanno fatto la storia dell’alta profumeria: Dior, Hermès, Guerlain o Chanel e, tra i profumi di nicchia, Reminiscence, Chloé, Repetto e Lubin.

Non si tratta di una classifica poiché sarebbe impossibile scegliere in maniera “assoluta” il miglior profumo. La lista, è piuttosto, una selezione del meglio che offre il mercato in base a delle caratteristiche di uso che porta un individuo a scegliere una fragranza piuttosto che un’altra. Per stilare la lista ci siamo ispirati ai profumi disponibili sull’e-commerce di Douglas.it.

Ecco la top dei migliori brand di profumi del 2021 con la descrizione delle note olfattive che è essenziale conoscere per scegliere il profumo.

Valentino Voce Viva, eau de parfum

È il nuovissimo profumo firmato da Maison Valentino che ha scelto come testimonial la cantante e attrice italo-americana Lady Gaga. La fragranza è caratterizzata da note di agrumi, dall’inconfondibile fiore d’arancio, dalla gardenia e dal delicato calore di muschio e vaniglia.

Dior Infinissime, eau de parfum

I fiori sono i veri protagonisti di questo profumo. Tra le note olfattive spiccano quelle delle rose di Grasse, il gelsomino indiano e la tuberosa, in parte rinfrescati da fiori bianchi, dagli agrumi e dal cremoso legno di sandalo.

Giorgio Armani My Way, eau de parfum

Questo profumo è una fragranza lussuosa, che presenta un mix di bergamotto, neroli, gelsomino e tuberosa, che si chiude con una consistente scia di vaniglia e muschio.

Givenchy L’Interdit, eau de parfum intense

È uno dei nuovi profumi della Maison e fa parte della famiglia orientale floreale legnosa. La confezione è molto raffinata grazie al flacone total black.

YSL Libre, eau de parfum intense

Si tratta della versione Intense del profumo femminile YSL Libre. Fresco e frizzante tra agrumi e profumo di lavanda. I fiori protagonisti delle sue note olfattive sono: neroli, gelsomino, orchidea, vaniglia. A completare la complessità ci sono la fava tonka, l’ambra grigia e il vetiver.

Tom Ford Black Orchid, profumo

Questo profumo è una poesia afrodisiaca. Protagonista della famiglia orientale è l’orchidea nera, avvoltolata in un dolce abbraccio di ylang ylang e note speziate di rum.

Chloé Rose Tangerine, eau de toilette

Chloé ha selezionato come ingrediente qualificante dell’eau de toilette, il fiore simbolo della casa di moda, la rosa. La fragranza è accompagnata da un passaggio fresco e agrumato di mandarino, in cui si fa sentire anche il frizzante ribes nero.

Laura Biagiotti Forever Touche d’argent, eau de parfum

Il nuovo profumo Laura Biagiotti è un misto euforizzante ideale per tutta la stagione autunnale. Caratterizzato da frutti succosi tra cui pera, ribes e bergamotto, da fiori come tuberosa, iris e peonia, ma anche dalle note gourmand del caramello salato, la fava tonka e la vaniglia.

Marc Jacobs Perfect, eau del parfum

Un profumo a base di ingredienti e accoppiamenti insoliti come rabarbaro e narciso, latte di mandorla e note calde di cashmeran. Una fragranza dolcissima racchiusa nel suo flacone su cui emerge un tappo variegato ricco di charme.

Gucci Bloom profumo di fiori, eau de parfum

Le note di fondo a base di legno di sandalo enfatizzano il carattere di questo nuovo profumo di Gucci. Accompagnato dagli odori sensuali di tuberosa e preceduti da freschi accordi verdi e dall’esotico ylang ylang.

Ecco dunque le migliori proposte dei brand profumi per il 2021: quale vi incuriosisce di più?

Pubbliredazionale