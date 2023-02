Psycare, come funziona la routine del prendersi cura di sé e della felicità

Negli ultimi anni, sempre più persone stanno cercando di prendersi cura della loro salute mentale, seguendo un percorso di psicoterapia o utilizzando tecniche di meditazione e mindfulness. Ma cosa significa esattamente prendersi cura di sé e della propria felicità? E come può essere d’aiuto la nuova routine della psycare?

Che cos’è la psycare

La psycare è stata definita la tendenza beauty del 2023, che mette al centro il benessere psicologico della persona. Ad esempio, Michael Nolte, Creative Director di Beautystreams, di recente ha spiegato a Vanity Fair quanto la psycare sia un tema attuale, in un contesto sociale fatto di tensioni politiche, recessione economica, guerre ed emergenza climatica senza precedenti. Un quadro complesso in cui siamo costantemente immersi e che contribuisce ad aumentare i disturbi legati allo stress, come l’insonnia. I consumatori cercano così sempre di più prodotti multifunzionali, in grado di regalare piacere, comfort, gioia e serenità.

Psycare è un termine coniato negli ultimi anni che indica quindi un approccio olistico alla salute mentale. Si basa sulla promozione del benessere psicologico attraverso il mantenimento di una routine quotidiana, che prevede attività utili a prevenire lo stress e l’ansia.

Prodotti psycare: dal make-up ai prodotti per la cura della pelle

La psycare si declina in diverse categorie di prodotti: dalla skincare all’haircare, dai profumi agli integratori, senza dimenticare il make up e le fragranze per la casa. Nel corso del 2023 e oltre, i marchi beauty attingeranno sempre più a trattamenti ispirati all’antica medicina orientale, dall’ayurveda alla medicina tradizionale cinese. Secondo gli esperti, ci sarà un boom di prodotti contenenti erbe adattogene, di rituali beauty in accordo con le fasi lunari, di make up in colori che stimolano l’ottimismo e di cosmetici dalla texture sempre più confortevole.

Ma la routine della psycare può includere, oltre ai cosmetici, diverse attività come lo yoga, la meditazione, l’esercizio fisico, la lettura, l’ascolto della musica e l’interazione sociale. Inoltre, la psycare può coinvolgere anche terapie cognitivo-comportamentali, incontri di gruppo e altri tipi di sedute.

Psycare: non solo prodotti ma anche programmi spa, diete e routine di allenamento

La psycare coinvolge anche i programmi spa, le diete e le routine di allenamento, per una cura olistica della persona. La psicologia e la salute mentale diventano temi centrali nella cura di sé, e i produttori di cosmetici rispondono alle esigenze dei consumatori cercando di offrire prodotti che donano calma, felicità e radicamento, oltre al risultato estetico.

La psycare è quindi una nuova tendenza beauty destinata a rimanere, che mette al centro della nostra vita il benessere psicologico e si declina in nuove e diverse categorie di prodotti, abbracciando la cura della persona a 360 gradi. La cura di sé diventa così olistica e include un’attenzione maggiore alla salute mentale e alla psicologia. Noi consumatori cerchiamo sempre di più prodotti in grado di regalare piacere, comfort e serenità.

La psycare non è solo utile per coloro che sentono di essere vittime dei cambiamenti sociali. Ma anche per chi desidera mantenere una salute mentale equilibrata. La routine della psycare può infatti aiutare a migliorare l’umore, la concentrazione, la memoria e la qualità del sonno. Inoltre, può aiutare a prevenire il rischio di sviluppare disturbi più profondi, come l’ansia, la depressione e lo stress post-traumatico.