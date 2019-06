Dieta ayurvedica: cos’è, come funziona e come dimagrire

La dieta ayurvedica fornisce le linee guida di un’alimentazione basata sull’Ayurveda, la medicina indiana tradizionale i cui rituali e rimedi risalgono a migliaia di anni fa: ma cos’è, come funziona e come dimagrire seguendo questo regime?

La parola Ayurveda è una combinazione di due termini sanscriti che significano “vita” (Ayur) e “scienza” (Veda), quindi la sua traduzione letterale è “la scienza della vita”. La medicina ayurvedica cerca di mantenere il corpo e la mente sani attraverso una serie di pratiche che riguardano alimentazione, esercizio fisico e stile di vita, inclusi il sonno e la consapevolezza di cosa si fa e cosa si mangia.

Seguendo rigorosamente una dieta ayurvedica, che prevede l’eliminazione di grassi, alcol e di cibi industriali, è facile perdere peso, tuttavia in generale prima di intraprenderla è opportuno consultarsi con il medico curante e con uno specialista, come un dietologo o un nutrizionista, per assicurarsi che il nuovo regime fornisca tutti i nutrienti necessari per mantenersi sani e pieni di energie.

Siete curiosi di saperne di più? Ecco cos’è la dieta ayurvedica, come funziona e come dimagrire grazie ai suoi principi.

Cos’è la dieta ayurvedica

La dieta ayurvedica è un tipo di alimentazione che segue gli stessi principi dell’Ayurveda, secondo i quali il corpo umano è composto da tre dosha, cioè tre energie vitali, formate da elementi naturali e mescolate in proporzioni differenti in ciascun individuo.

Capire quale è il dosha (o quali sono i due dosha) dominanti è la chiave per un’alimentazione corretta e per restare in salute. I tre dosha sono:

Vata. Composto da spazio e aria, è il principio del movimento. Le sue qualità sono freddezza, secchezza, leggerezza, ruvidezza. Chi ha un’energia Vata preponderante è un tipo creativo, spesso magro, non tende a ingrassare a mangia poco quando è sotto stress. Pitta. Composto da fuoco e acqua, è il dosha legato alla trasformazione. Le sue caratteristiche sono caldo, mobilità, levigatezza, fluidità. I tipi “Pitta” sono intelligenti e gioiosi, hanno una corporatura normale ma tendono a ingrassare. Kapha. Composto da acqua e terra, è il dosha legato alla coesione. Le sue qualità sono freddezza, umidità, pesantezza, morbidezza. Amorevoli e pazienti, i tipi “Kapha” perdono peso con difficoltà e rischiano di ingrassare soprattutto per la fame nervosa.

Dieta ayurvedica, come funziona

Una volta determinato il proprio dosha dominante, è possibile creare un menu con gli alimenti che aiutano il corpo a bilanciare l’energia. Ogni dosha ha alimenti da prediligere e cibi da evitare.

In ogni pasto devono essere presenti cibi di ognuno dei 6 gusti: dolce, salato, acido, amaro, pungente e astringente. Meglio iniziare con alimenti che hanno un sapore dolce (come la frutta), poi consumare cibi salati (come i frutti di mare) e aspri (ad esempio agrumi), quindi finire con cibi che sono pungenti (come cipolle o peperoni ), astringenti (come mele verdi o tè) e amari (sedano, kale o verdure a foglia verde).

I pasti devono essere consumati senza distrazioni, con consapevolezza, con calma ma evitando che i cibi si raffreddino. Bene non esagerare con le porzioni, far passare almeno tre ore tra i pasti e mai più di sei. Fate una colazione leggera, un pranzo più sostanzioso e una cena modesta.

Dosha Vata, i cibi da preferire e quelli da evitare

Via libera a:

Frutta dolce come mele cotte o ciliegie

Verdure cotte come asparagi o barbabietole

Quinoa o riso

Lenticchie rosse

Latticini (con moderazione)

Manzo

Uova

Pesce

Pepe nero

Foglie di coriandolo

Aceto

Arachidi e noci pecan

Semi di chia o semi di lino

Birra o vino bianco

Olio di sesamo e burro chiarificato

Da evitare:

Frutta secca

Mele crude e cocomero

Verdure surgelate, crude o essiccate

Patate

Orzo

Mais

Ceci

Piselli secchi

Yogurt

Agnello

Tacchino

Vino rosso

Cioccolato

Dosha Pitta, i cibi da preferire e quelli da evitare

Via libera a:

Uva passa

Anguria

Verdure dolci o amare come broccoli o cavolfiori

Cereali secchi

Pasta

Fagioli neri

Burro non salato

Pollo (e carne bianca)

Bianchi d’uovo

Mandorle

Birra

Vino bianco secco

Noce di cocco

Da evitare:

Albicocche

Avocado

Verdure “piccanti” come cipolla o porri crudi

Frutta acida

Spinaci

Pane fatto con lievito

Quinoa e riso integrale

Segale

Salsa di soia

Burro salato

Panna acida

Manzo

Pollo (e carne rossa)

Peperoncino

Vino rosso o dolce

Frutti di mare diversi dai gamberi

Cioccolato

Dosha Kapha, i cibi da preferire e quelli da evitare

Alimenti consentiti:

Frutta astringente come mele cotte o prugne

Verdure “pungenti” o amare come il sedano o le carote

Muesli

Polenta

Fagioli di Lima

Fiocchi di latte

Gamberetti

Tacchino

Vino rosso o bianco secco

Da evitare:

Frutta agrodolce come pompelmi o fichi

Verdure dolci o succose come cetrioli o zucchine

Avena cotta

Riso

Pasta

Pancakes

Grano

Fagioli

Formaggio morbido o duro

Anatra

Tofu

Pesce d’acqua dolce

Ketchup

Superalcolici

Cioccolato

Come dimagrire con la dieta ayurvedica

Durante la dieta ayurvedica è facile perdere peso, anche se non è chiaro se l’efficacia dipenda dal consumo di cibi adatti al proprio dosha, dal focus su prodotti salutari o da un’alimentazione più consapevole.

Nelle diete dimagranti tradizionali si punta su una combinazione equilibrata di proteine, cereali, frutta, verdura, mentre l’Ayurveda enfatizza l’equilibrio del dosha, senza offrire indicazioni su gruppi di alimenti o macronutrienti (come la quantità di proteine ​​da mangiare).

Inoltre la dieta ayurvedica enfatizza l’ascolto consapevole e intuitivo del corpo per determinare cosa si deve mangiare, quando e quanto, senza contare la calorie. Se l’obiettivo è la perdita di peso, potrebbe essere opportuno combinare il conteggio delle calorie con i consigli ayurvedici su quali cibi mangiare.

In generale, il fai da te è sconsigliabile, dato che questa alimentazione non è facile da seguire, ed è bene rivolgersi a un esperto o a un medico ayurvedico.