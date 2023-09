Qualsiasi sia il colore del tuo rossetto, usa una matita per labbra marrone

Fare una passata di rossetto sulle labbra prima di uscire è una cosa normale per molti di noi. Ma cosa succederebbe se a questa abitudine si abbinasse un altro cosmetico? Probabilmente hai visto sui social celeb e influencer con splendidi colori multidimensionali sulle labbra. E se ti stai chiedendo come riescano a realizzare dei make-up labbra così belli, la risposta potrebbe essere inaspettata: secondo alcuni esperti di trucco, infatti, userebbero in abbinamento al rossetto una matita per labbra marrone.

Il Potere della matita labbra marrone

In realtà, l’utilizzo della matita per labbra marrone risale a un’epoca in cui non tutti i cosmetici erano adatti a tutte le tonalità della pelle, e le alternative erano minori rispetto a oggi. Chanel Tasha Reiko Brown, rinomata truccatrice, ha spiegato ad Allure che “sui toni di pelle più chiari, crea definizione attorno alla bocca utilizzandola come un’ombra sfumata. Lo stesso vale per le tonalità della pelle più scure, ma puoi anche usarlo per bilanciare il colore delle labbra non uniformi riempiendo l’intero labbro. In breve, è un prodotto versatile che funziona per tutti”.

Anche se inizialmente si può pensare di usarla soltanto in abbinamento a rossetti neutri, il segreto sta proprio nell’abbinare la matita marrone ad altri colori, come il rosso del rossetto più classico o qualsiasi altra nuance. Il risultato finale è una sorta di effetto ombré che sembrerebbe stare bene su tutto, e su tutti.

La scelta della tonalità giusta

Chiaramente non tutti i marroni sono uguali e, per ottenere il massimo da questa tecnica, è importante trovare la tonalità giusta per il proprio tipo di pelle. Secondo Donni Davy, make-up artist della serie tv Euphoria, “un ottimo punto di partenza è trovare una tonalità che si abbini al colore delle labbra, ma che sia di qualche tono più scuro”. Le sfumature di marrone possono variare da un rosa pesca medio a un color malva-tortora fino a un marrone ancora più scuro.

Matita marrone per labbra: il segreto è sperimentare

Secondo i più esperti, inoltre, non bisogna concentrarsi troppo sulla ricerca della “combinazione corretta”. Il marrone è una tonalità universale e ultra-permissiva, quindi “non è necessario abbinare il tono dell’eyeliner al colore generale delle labbra, del rossetto o del gloss”, ha spiegato Davy ad Allure.

Matita per labbra marrone: come applicarla

Ecco come ottenere un look perfetto con la matita per labbra marrone:

Scegli una matita per labbra opaca. Più sono opache, meglio è. Delinea il bordo delle labbra e disegna l’arco di cupido senza andare troppo oltre la linea naturale. Questo aiuta a fondere il colore anziché creare un bordo distinto. Se hai usato troppo prodotto, usa un pennello piccolo e angolato per ammorbidire e sfumare il colore verso il centro delle labbra. Sovrapponi un rossetto applicandolo al centro delle labbra e sfumandolo verso l’esterno. Per un tocco in più, puoi usare una tonalità più chiara al centro delle labbra per aggiungere ulteriore tridimensionalità.

La matita per labbra marrone è quindi un prodotto versatile che può trasformare il tuo look. Sperimenta con diverse tonalità e sfumature per scoprire il tuo colore e non aver paura di mescolare e abbinare. Una volta trovata la tua matita marrone ideale, le possibilità possono diventare davvero infinite.