Sai qual è il prodotto che usa Simone Biles alle Olimpiadi 2024 per opacizzare il viso?

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Simone Biles non si è distinta solo per le sue eccezionali prestazioni ginniche, ma anche per il suo impeccabile look sul campo gara. Chiunque l’abbia vista esibirsi sa che la sua pelle appare sempre perfettamente opacizzata, anche sotto le luci delle telecamere e durante gli sforzi fisici intensi. Ma qual è il segreto dietro il suo aspetto fresco e luminoso? Il merito va a un prodotto specifico che la ginnasta ha scelto di utilizzare per mantenere il suo viso libero dal lucido, anche tra una gara e l’altra: la polvere opacizzante Invisimatte 2.0 di Fenty Beauty.

La scelta del prodotto

Nonostante le polemiche sui suoi capelli non sempre perfetti (a causa di umidità, calore e naturalmente allenamenti) a cui l’atleta ha saputo rispondere sui social con ironia e carattere, è evidente che Simone Biles ha una routine di bellezza ben curata e modellata sulle sue esigenze di atleta. Durante le Olimpiadi, la necessità di un prodotto che potesse resistere a lunghe ore di allenamento e competizione è chiaramente ancora più evidente. L’invisimatte 2.0, noto per la sua formula leggera e a lunga durata, si è rivelato perfetto per queste esigenze.

Questo prodotto è stato scelto per la sua capacità di assorbire l’eccesso di sebo, mantenendo la pelle opaca senza seccarla. Contiene ingredienti come la silica, nota per le sue proprietà assorbenti, e la niacinamide, che aiuta a migliorare l’aspetto della pelle e a ridurre la produzione di olio. Inoltre, è privo di parabeni e profumi, rendendolo ideale per pelli sensibili e per chi è soggetto a irritazioni.

L’importanza di una pelle opacizzata durante le competizioni

Durante le competizioni, l’aspetto della pelle può avere un impatto significativo non solo sulla percezione esterna ma anche sulla performance personale. Una pelle che appare lucida sotto le luci dei riflettori può distrarre e far sentire meno sicuri anche le ginnaste più esperte. Per un’atleta come Simone Biles, che deve mantenere concentrazione e sicurezza durante le sue routine complesse, avere una pelle che si sente e appare a posto è fondamentale.

La polvere opacizzante di Fenty Beauty non solo offre un aspetto opaco naturale, ma aiuta anche a fissare il trucco, garantendo che non scivoli o sbiadisca durante le ore di attività intensa. Questo è particolarmente importante per le ginnaste, che devono esibirsi sotto le luci forti e spesso in condizioni di caldo.

Come usare il prodotto

Invisimatte 2.0 è semplice e adatto a qualsiasi routine di bellezza. Dopo aver applicato la base e il correttore, basta applicare una piccola quantità di prodotto sulle zone del viso più soggette a lucidità, come la zona T (fronte, naso e mento). Può essere applicato con un pennello morbido o con la spugna offerta in dotazione, a seconda delle preferenze personali.

Per un effetto ancora più duraturo, può essere riapplicato durante il giorno per ritocchi veloci, proprio come abbiamo visto fare Simone Biles a bordo pedana. La sua formula non comedogena garantisce che la pelle possa respirare, evitando la formazione di imperfezioni.

Simone Biles è un esempio perfetto di come l’attenzione ai dettagli possa fare la differenza, non solo nelle prestazioni atletiche ma anche nella cura della pelle. Invisimatte 2.0 è un alleato fondamentale per la ginnasta, permettendole di concentrarsi sulle sue performance senza preoccuparsi dell’aspetto della sua pelle. Se desideri un look opaco e impeccabile, questo prodotto potrebbe essere la soluzione che stai cercando. Provalo per scoprire se può diventare anche il tuo segreto di bellezza quotidiano!