Sheer sparkle nails, sono tornate le unghie glitterate degli anni Novanta

Nell’era per eccellenza della moda e del beauty, molte tendenze vengono riproposte ciclicamente “pescando” dalle passate generazioni. Tra queste, le unghie glitterate degli anni Novanta stanno attualmente tornando in auge. Conosciuta come “Sheer Sparkle Nails“, questa tendenza sta diventando sempre più popolare tra le appassionate di nail art.

Cos’è lo Sheer Sparkle Nails, le unghie degli anni Novanta che sono di nuovo di moda

Le Sheer Sparkle Nails sono una nail art che consiste nell’applicare glitter o piccoli strass sulle unghie, per creare un effetto brillante e scintillante. Questo trend è stato molto popolare negli anni Novanta e sta ora tornando in voga come mezzo per aggiungere un tocco di eleganza e lucentezza alle proprie unghie.

A loro modo, anche gli anni Novanta sono stati un periodo di grande innovazione per la moda e la bellezza, e questo include anche le mani. In quel periodo, le unghie glitterate erano molto popolari. Le unghie scintillanti erano spesso abbinate a abiti sgargianti, glitterati e a tessuti lucenti, creando un effetto complessivo luminoso.

Negli anni Novanta c’era una forte tendenza verso l’utilizzo di tonalità brillanti e accese per le unghie, come il rosso, il fucsia e il turchese. Queste tonalità apparivano spesso in combinazione con glitter e strass, creando un look unico e vivace.

Inoltre, negli anni Novanta erano molto popolari anche le forme geometriche e i motivi astratti sulle unghie. Le unghie a forma di triangolo, stella e freccia erano molto richieste, e molti saloni di bellezza offrivano questi servizi ai loro clienti. In quel decennio le unghie glitterate erano una parte integrante delle tendenze beauty, e oggi questo trend sta tornando in bella vista.

Come si creano le Sheer Sparkle Nails?

Per creare le Sheer Sparkle Nails, è possibile utilizzare una varietà di prodotti, tra cui:

smalti glitterati

smalti trasparenti con glitter incorporati

strass adesivi

Il processo per realizzarle consiste nel dipingere le unghie con uno smalto trasparente o un colore di base, e poi nell’applicare in superficie gli strass o il glitter sull’unghia.

Quali sono le Tendenze più Popolari?

Attualmente, ci sono molte tendenze popolari che fanno parte delle Sheer Sparkle Nail. Alcune delle più popolari includono:

Unghie a strati: questa tendenza consiste nell’applicare strati di glitter o strass di diverse dimensioni e forme per creare un effetto tridimensionale e che va in profondità.

Unghie a specchio: in questo caso, si applica uno smalto glitterato o una polvere glitterata sulla superficie dell’unghia, per creare un effetto simile a quello di uno specchio che riflette l’immagine.

Unghie effetto “caviale”: Questa tecnica consiste invece nell’applicare perline di diversi colori sulla superficie dell’unghia, per creare un effetto finale simile a quello del caviale.

Come si abbinano le Sheer Sparkle Nails?

Lo Sheer Sparkle Nail è un’aggiunta elegante e brillante a qualsiasi outfit. Può essere abbinato a una vasta gamma di stili, dal casual al formale. Per un look formale, si consiglia di abbinare le unghie glitterate a un abito lungo o ad un abito da sera. Per un look più casual, le unghie glitterate possono essere abbinate a un paio di jeans e a una semplice maglietta.