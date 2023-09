Sporty & Rich lancia la linea beauty ispirata al quiet luxury

Nel mondo della moda e della bellezza, pochi brand riescono a catturare l’essenza dell’eleganza rilassata e minimalista come Sporty & Rich. Fondata da Emily Oberg, questa etichetta è emersa come una celebrazione di un lusso discreto e sportivo, unendo ispirazioni vintage a uno stile contemporaneo. Il brand è diventato un’icona del “quiet luxury”. E ora, Sporty & Rich sta lanciando una nuova e affascinante linea beauty, consolidando ulteriormente il suo status di marchio di lifestyle a 360 gradi.

Le Radici di Sporty & Rich

La storia di Sporty & Rich è profondamente legata alla sua fondatrice, Emily Oberg, una giovane imprenditrice nata in Canada ma con radici saldamente ancorate a New York. Sin dalla sua infanzia, Emily è stata influenzata dal padre, un appassionato di streetwear, che ha plasmato il suo senso estetico. Emily ha iniziato a condividere immagini ispirazionali sui social media, creando gradualmente un seguito sempre crescente. Queste immagini riflettevano il quiet luxury sportivo e rilassato che è diventato il marchio di fabbrica di Sporty & Rich.

Il concetto di quiet luxury

Sporty & Rich non è solo un marchio di moda, ma un marchio di lifestyle che incarna una visione completa dello stile, dello streetwear e della vita stessa. L’estetica di Sporty & Rich si ispira ad ambienti iconici come i campi da tennis e personaggi altrettanto leggendari alle prese con lo sport. Questi riferimenti vincenti hanno contribuito a definire il marchio fin dalla sua nascita nel 2019. Sporty & Rich ha già stretto collaborazioni di successo con giganti come Adidas e Lacoste, ha aperto un cafè dedicato al benessere nel suo negozio di New York e persino una spa.

I Social Media Come Fonte di Ispirazione

Emily ha dimostrato come i social media possano essere una risorsa preziosa per diffondere bellezza, trovare ispirazione e creare nuovi business. Tuttavia, non è ossessionata dai social media ma li utilizza in modo professionale per ottenere feedback diretti dal suo pubblico. I social media sono una fonte di ispirazione creativa ma non devono diventare un’ossessione. Emily utilizza questa piattaforma per capire i trend del momento ma resta concentrata sulla creazione di contenuti originali e innovativi.

La Nuova Frontiera: La Linea Beauty di Sporty & Rich

Dopo aver conquistato il mondo della moda, Sporty & Rich sta ora esplorando una nuova frontiera con il lancio della sua linea beauty. Questo nuovo capitolo è un passo naturale per il brand, che mira a offrire una visione completa del benessere e dello stile di vita sano. La skincare è al centro di questa nuova offerta, con prodotti minimalisti ma funzionali che mirano a soddisfare le esigenze delle persone.

Emily Oberg sottolinea l’importanza del minimalismo nella sua routine di skincare e il rispetto per ingredienti naturali. La linea beauty di Sporty & Rich riflette questa filosofia, offrendo prodotti clean e ingredienti naturali. Il concetto di “skinimalismo” è al centro della loro strategia, promuovendo una skincare sostenibile per le persone e l’ambiente.

La Nuova Linea Beauty

Il primo lancio della linea beauty Sporty & Rich comprende cinque prodotti essenziali per la skincare del viso e del corpo. Questi prodotti sono stati progettati per rispondere alle esigenze delle persone, fornendo loro ciò di cui hanno davvero bisogno. La gamma sarà ulteriormente ampliata in futuro, offrendo agli appassionati di bellezza ancora più opzioni per curare la loro pelle e il loro benessere.

Sporty & Rich continua a definire nuovi standard nel mondo dello stile di vita, portando avanti la sua visione di quiet luxury sportivo e rilassato attraverso una linea beauty minimalista ma funzionale. Emily Oberg, con la sua creatività poliedrica, dimostra che l’innovazione può nascere dall’apertura a più discipline e che i social media possono essere uno strumento potente quando usati con saggezza. Con la sua nuova linea beauty, Sporty & Rich offre una nuova dimensione al suo marchio di lifestyle, promuovendo il benessere e la bellezza sostenibile.