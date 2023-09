3 prodotti per la skincare antiage sicuri anche in gravidanza

La gravidanza è un periodo straordinario nella vita di una donna, ma porta con sé una serie di sfide fisiche e emotive. Mentre ci si prepara ad accogliere il nuovo membro della famiglia, ci si può trovare a dover affrontare smagliature e altri inconvenienti che possono far mettere in discussione la bellezza della gestazione stessa. In questo periodo, molte donne si domandano se sia necessario rinunciare ai loro prodotti di bellezza abituali per paura di danni al feto.

La Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada avverte che alcune creme topiche possono attraversare la placenta e raggiungere la circolazione sanguigna del feto. Inoltre, alcune sostanze, come i retinoidi, comunemente presenti nei prodotti antietà, dovrebbero essere evitate durante la gravidanza. Questo potrebbe costituire una delusione per le future mamme che si affidavano a questi prodotti per mantenere la pelle giovane e sana.

Ma allora, cosa dovrebbero fare le donne in gravidanza che desiderano prendersi cura della loro pelle senza correre rischi per il bambino? Per fortuna, esistono alternative sicure per la skincare antiage durante la gravidanza. Ecco alcune opzioni che puoi considerare:

Protezione solare

ISDIN - Protezione Solare Viso Questa crema fornise una protezione molto alta dai raggi UVA / UVB, HE-VL IR-A

Secondo la dottoressa Roni Munk, direttrice del MunkMD di Montreal, invece di usare prodotti contenenti retinolo, è consigliabile optare per la protezione solare. Questo è uno dei trattamenti antiage più efficaci ed è sicuro per la gravidanza. Assicurati di utilizzare una protezione solare naturale per il viso, preferibilmente a base di filtri solari minerali o fisici, poiché quelli chimici possono avere effetti negativi sugli ormoni.

Illuminante a base di olio di cocco

Se desideri dare un tocco di luminosità al tuo viso, puoi considerare l’utilizzo di un illuminante a base di olio di cocco. Questo prodotto, descritto da Sephora come un “illuminante preferito dai cult e più venduto,” può donare alla tua pelle un aspetto radioso ed è una scelta sicura durante la gravidanza.

Esfoliante Naturale al Caffè

Alkmene Lozione intensiva all'olio di oliva biologico Lozione per il corpo a base di olio d'oliva, formula vegana e priva di parabeni

Uno dei prodotti di skincare sicuri durante la gravidanza è un esfoliante naturale al caffè. Questo prodotto offre numerosi benefici per la pelle senza l’uso di ingredienti potenzialmente dannosi. Ecco perché potrebbe diventare il tuo nuovo alleato per una pelle radiosa e fresca durante la gestazione.

Il caffè macinato è un ottimo esfoliante naturale che aiuta a rimuovere delicatamente le cellule morte dalla superficie della pelle, promuovendo il rinnovamento cellulare. Inoltre, il caffè è ricco di antiossidanti che possono contribuire a ridurre l’infiammazione e migliorare l’aspetto complessivo della pelle.

Per preparare il tuo esfoliante al caffè, mescola una piccola quantità di caffè macinato con olio di cocco o olio d’oliva. Questa miscela formerà una pasta leggermente granulosa che puoi massaggiare delicatamente sul viso o sul corpo durante la doccia. Evita di applicare troppa pressione per evitare irritazioni.

Mantenere una routine di skincare durante la gravidanza può essere complesso, ma è possibile farlo in modo sicuro. Consulta sempre il tuo medico o il tuo ginecologo prima di apportare cambiamenti significativi alla tua routine di bellezza. Con le giuste precauzioni, puoi continuare a prenderti cura della tua pelle senza preoccuparti per la salute del tuo bambino