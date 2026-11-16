The Barbour Way: Sienna Miller e Idris Elba riscrivono l'eleganza British per l'Autunno Inverno 2026

Lanciata il 14 settembre 2026, la campagna globale Autunno Inverno 2026 di Barbour, intitolata The Barbour Way, vede protagonisti due pesi massimi del cinema britannico: Sienna Miller e Sir Idris Elba. Sullo sfondo suggestivo e selvaggio della campagna scozzese, questo racconto cinematografico celebra i 130 anni di storia del brand introducendo una visione contemporanea del suo celebre tartan. Diretta da Shannon Murphy con la fotografia d’autore firmata da Robbie Ryan, la campagna unisce ironia tipicamente british, estetica countryside e moda pratica, dimostrando come la maison sia andata ben oltre le sole giacche cerate. La collezione AW26 mette il motivo a quadri al centro di un guardaroba lifestyle completo, confermando l’assoluta attualità dello stile heritage britannico nella moda di oggi.

The Barbour Way: come nasce l’avventura cinematografica di Sienna Miller e Idris Elba?

Al centro del film di campagna ci sono Lena e Noah, interpretati da Sienna Miller e Sir Idris Elba: due amici che tentano di darsi appuntamento nella campagna scozzese ma finiscono per sbaglio in due pub diversi con lo stesso nome. Il viaggio per ritrovarsi si trasforma in una commedia brillante tra paesaggi mutevoli, incontri con la gente del posto e piccoli imprevisti meteo che mettono in risalto la versatilità dei capi Barbour all’aria aperta.

La regista australiana Shannon Murphy e il direttore della fotografia Robbie Ryan hanno impresso alle scene un respiro naturale e cinematografico. La trama rende omaggio al viaggio compiuto nel 1894 dal fondatore John Barbour, che lasciò il Kirkcudbrightshire nel sud-ovest della Scozia per raggiungere South Shields, in Inghilterra, dove iniziò a produrre capi protettivi per i lavoratori del mare. Per chi desidera esplorare le proposte stagionali del brand e i modelli di punta della collezione, è possibile consultare la selezione dedicata su https://prm.com/it/m/barbour, ideale per rinnovare il guardaroba autunnale con pezzi iconici e contemporanei. La campagna consolida così il legame profondo tra identità culturale britannica, fascino da red carpet e autentica funzionalità outdoor.

Tartan Reimagined: in che modo Barbour reinventa il suo motivo iconico per l’Autunno Inverno 2026?

Tartan Reimagined è il cuore pulsante della collezione AW26. Il celebre check, storicamente riservato alle fodere interne delle giacche cerate, conquista la ribalta diventando protagonista assoluto di cappotti, maglieria in lana, gonne, camicie, pantaloni, abiti e accessori. Le radici del tartan Barbour affondano nelle origini scozzesi della famiglia fondatrice: le varianti Original e Authentic furono create nei primi anni ’90 dalla vicepresidente Helen Barbour insieme agli specialisti di Kinloch Anderson, prendendo ispirazione dal tradizionale Ayrshire District Tartan.

Per questa stagione il disegno si rinnova attraverso due interpretazioni cromatiche d’impatto:

Shadow Tartan (Shadow Classic): una palette calda e boschiva che mescola sfumature di oliva, rosso mirtillo (cranberry), fico e cuoio.

Birchwood Tartan: una rivisitazione del classico dress tartan declinata nei toni sofisticati del cammello e del blu navy.

Giocando con scale grafiche inedite, contrasti e accostamenti materici, Barbour trasforma il motivo d’archivio in un linguaggio di stile moderno, perfetto sia per outfit coordinati sia come singolo capo statement da indossare ogni giorno.

Quali capi indossano Sienna Miller e Idris Elba nella campagna AW26?

Lo styling della campagna riflette due declinazioni impeccabili del contemporary country chic. Sienna Miller indossa la minigonna a pieghe Carville Mini Skirt con micro fantasia Shadow tartan, abbinata al morbido maglione in lana Shae V-Neck Tartan e ai funzionali stivali Hepburn Ankle Wellingtons. Il look mixa codici bucolici e tocchi moderni grazie a orli più corti, layering di texture e calzature pratiche, intercettando la rinnovata passione per l’abbigliamento d’ispirazione rurale.

Idris Elba punta invece su un’eleganza maschile disinvolta, indossando il pullover con zip Holden Quarter-Zip sotto la mitica giacca cerata Icons Beaufort Waxed Jacket. La proposta AW26 si arricchisce inoltre di cardigan morbidi, gonne midi scozzesi e capispalla versatili: combinazioni studiate per adattare con disinvoltura i volumi della campagna inglese ai ritmi metropolitani.

Perché il countryside style di Barbour domina le tendenze moda del 2026?

Il successo della campagna intercetta in pieno il revival dell’estetica heritage e delle influenze countrycore e barn jacket, tra le tendenze di punta dell’Autunno Inverno 2026. L’interesse per l’outerwear pratico, la maglieria pesante e gli stivali da pioggia testimonia una precisa ricerca di autenticità e qualità durevole. Barbour attualizza questi riferimenti con tagli freschi e strati modulari, rendendo lo stile campestre accessibile anche a chi vive in città.

L’allure naturale di Sienna Miller e l’eleganza pragmatica di Idris Elba parlano a un pubblico trasversale e multigenerazionale, consolidando la trasformazione dell’azienda di South Shields da storica fabbrica di abbigliamento cerato a marchio lifestyle globale presente in oltre 55 paesi. Un percorso che non tradisce l’etica della longevità, sostenuta dai servizi di riparazione e ceratura del programma Wax for Life e dall’iniziativa di recupero circolare Re-Loved.