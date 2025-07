Nike: i saldi dell’estate 2025 sono iniziati (e fanno sul serio)

Ci sono estati che iniziano da un viaggio e altre da un concerto. Ma quest’anno, con Nike, l’estate comincia da un paio di scarpe nuove. Dal 5 al 21 luglio è tempo di saldi veri: sconti fino al 50% su una selezione esclusiva di prodotti che uniscono stile, tecnologia e versatilità.

Dalla città alla palestra, passando per le passeggiate nella natura, ogni pezzo è pensato per accompagnarti ovunque.

Estate di stile, movimento e comfort intelligente

Le collezioni Nike per l’estate 2025 riscrivono le regole dell’activewear: linee pulite, design essenziale e materiali performanti. I capi tecnici diventano veri protagonisti del guardaroba quotidiano, da abbinare anche con blazer o gonne per un effetto sporty-chic.

Sneakers in saldo: i modelli da non perdere

Nike Air Force 1 Shadow

Le Nike Air Force 1 Shadow sono minimal, trasversali, iconiche. Sono il must-have assoluto.

Prezzo scontato: 84,49 €

129,99 € 35% di sconto

Nike Air Max Plus

Nike Air Max Plus dal look anni 2000, silhouette bold: per chi non passa inosservata.

Prezzo scontato: 94,99 €

189,99 € 50% di sconto

Nike Shox TL



Nike Shox TL dalla tecnologia rétro e spirito futurista. Le più riconoscibili.

Prezzo scontato: 84,99 €

169,99 € 50% di sconto

Air Jordan 1 Low Method of Make

Air Jordan 1 Low Method of Make è la più recente creazione di lusso della serie Method of Make: porta l’outfit a livelli mai visti prima.

Prezzo scontato: 64,99 €

129,99 € 50% di sconto

Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX



Nike Pegasus Trail running o città? Non importa: queste vanno dappertutto.

Prezzo scontato: 79,99€

159,99 € 50% di sconto

Activewear Nike: comfort tecnico che fa tendenza

Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta e sostegno leggero

I Nike Zenvy Leggings sono realizzati in tessuto InfinaSoft: compressivi, morbidi e smart.

Prezzo scontato: 49,99€

99,99 € 50% di sconto

Nike Zenvy Canotta asimmetrica Dri-FIT



Le canotte asimmetriche Dri-FIT sono leggere, traspiranti, zero trasparenze. Da usare ogni giorno.

Prezzo scontato: 35,99€

59,99 € 40% di sconto

Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm

Shorts Dri-FIT dalle linee minimal, lunghezza media, vestibilità top.

Prezzo scontato: 27,99€

39,99 € 30% di sconto

Felpe Solo Swoosh

Oversize con stile, Nike Solo Swoosh è disponibile in colori neutri perfetti per la mezza stagione.

Prezzo scontato: 53,99€

89,99 € 40% di sconto

Accessori funzionali (e belli) per ogni occasione

Zaino Paris Saint-Germain Academy

Lo zaino sportivo compatto, organizzato e perfetto anche per l’ufficio, in perfetto stile Bloke Core.

Prezzo scontato: 25,99€

42,99 € 39% di sconto

Calze Nike Unicorn

Calze ammortizzate di media lunghezza Dri-FIT ADV: comfort ai massimi livelli.

Prezzo scontato: 12,49€

24,99 € 50% di sconto

Cappello Nike Club

Cappello essenziale con Swoosh, bucket o visiera? Scegli lo stile che ti rappresenta.

Prezzo scontato: 16,49€

22,99 € 28% di sconto

Extra tip: attiva la Nike Membership

Se ancora non lo hai fatto, iscriviti gratuitamente alla Nike Membership: avrai accesso a collezioni esclusive, early access, resi facilitati e offerte personalizzate. È il modo più smart per restare sempre un passo avanti.

Scopri tutti i prodotti in saldo su Nike.com

Articolo scritto in collaborazione con Nike,

contenuti promozionali in affiliazione