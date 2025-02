Quali sono le tendenze beauty dell'estate 2025?

L’estate 2025 si preannuncia come una stagione di grande creatività e innovazione nel mondo del beauty. Le passerelle e i social media già iniziano a delineare quelle che saranno le tendenze principali, segnando un ritorno alla naturalezza ma anche una voglia di sperimentazione audace. Vediamo insieme quali saranno i must-have beauty per l’estate 2025.

Pelle glow e naturale

La tendenza della pelle luminosa, fresca e naturale continuerà a dominare. Il focus sarà su una skincare curata, con prodotti idratanti e illuminanti, che esaltino la bellezza autentica senza appesantire. I fondotinta saranno sempre più leggeri, quasi impalpabili, privilegiando formule che lasciano trasparire la texture naturale della pelle.

Spazio quindi agli illuminanti, accessorio di make up indispensabile per ottenere quell’effetto glow che sarà il vero trend della bella stagione.

Colori pastello per occhi e labbra

Le palette di ombretti e i rossetti si tingono di tonalità delicate come il lilla, il verde menta e il rosa pesca. Questi colori pastello, freschi e vivaci, saranno perfetti per creare look romantici e delicati, ma anche per aggiungere un tocco di originalità. Tra le migliori palette I need a nude palette di Natasha Denona, apprezzata perché composta da 15 tonalità fredde con una formula innovativa Wet Effect Sparkling & Glossy finish, che aggiunge un tocco di luminosità e brillantezza a ogni look occhi. Perfetta per tutti i giorni, ma anche per finish glamour.

Make-up grafico e creativo

Accanto alla delicatezza dei pastelli, troveremo anche una forte spinta verso il make-up grafico. Linee nette, eyeliner colorati e forme geometriche diventeranno protagonisti, permettendo di esprimere la propria personalità in modo audace e innovativo.

Capelli effetto “wet” e texture naturali

I capelli saranno divisi tra due grandi filoni di tendenza: l’effetto bagnato, elegante e sofisticato, e le texture naturali, come onde morbide e ricci definiti. I prodotti texturizzanti e i gel leggeri come il Wet Look Extra Strong di Intesa saranno essenziali per ottenere questi look.

Unghie minimal e decorate

Anche per la nail art vedremo un mix di minimalismo ed estro. Da una parte, manicure semplici con colori neutri e forme curate; dall’altra, decorazioni creative con applicazioni 3D, dettagli metallici e disegni geometrici.

Profumi freschi e agrumati

L’estate porta con sé il desiderio di freschezza, e i profumi si adegueranno con fragranze leggere a base di agrumi, note marine e tocchi floreali. Le acque profumate torneranno di moda, perfette per rinfrescarsi durante le giornate più calde.

In conclusione, la bellezza dell’estate 2025 sarà caratterizzata da un equilibrio tra naturalezza e creatività, tra semplicità e sperimentazione. Che si tratti di una pelle luminosa, di un make-up audace o di una manicure elaborata, la parola chiave sarà sempre espressione personale.