Come scegliere lo zainetto perfetto: guida ai modelli di stagione

Gli zaini rappresentano spesso un’alternativa particolarmente pratica alle borse da spalla; coniugando praticità e stile, si sono progressivamente evoluti in veri e propri accessori di stile, offrendo svariate possibilità di abbinamento a vari tipi di outfit a seconda delle occasioni. Molti stilisti hanno, specie negli ultimi anni, sviluppato modelli trendy, in grado di conferire un tocco unico a look sia casual che sportivi. Di seguito, vediamo come scegliere e abbinare uno zainetto in base allo stile di abbigliamento.

I vari tipi di zainetto da donna

Questa tipologia di accessorio tende a coniugare funzionalità e design in maniera molto equilibrata. Naturalmente, esistono modelli dal taglio più sportivo e professionali, altri contraddistinti da una linea vagamente country o vintage. Inoltre, è possibile scegliere tra zaini in pelle, in tessuto o in materiale tecnico, a seconda che si preferisca un accessorio più casual o trendy. Insomma, le opzioni non mancano di certo, come dimostrano i diversi modelli di zainetto donna Carpisa proposti quest’anno.

I parametri di scelta possono essere il colore, il materiale, le dimensioni e la versatilità, dal momento che esistono zainetti che possono tramutarsi in borse a mano o a spalla.

Zainetto sportivo: come indossarlo

Buoni per tutte le stagioni, gli zainetti sportivi si addicono soprattutto ad outfit per il tempo libero e l’attività fisica all’aperto; in combinazione con felpa, tuta e sneakers conferiscono un tocco ‘in più’ ad un tipo di abbigliamento solitamente molto essenziale e votato alla praticità. Gli zaini di questo tipo possono essere in pelle, ecopelle o tessuto tecnico, caratterizzati da stampe ed altri elementi di design. Non devono essere necessariamente grandi e capienti ma quanto basta per avere a portata di mano una borraccia, un asciugamano, un paio di auricolari e poco altro.

I modelli da abbinare agli outfit invernali

Con l’arrivo della stagione invernale, gli zaini possono essere abbinati soprattutto ad outfit casual ed informali, o in qualsiasi circostanza si preferisca un accessorio pratico da indossare. Gli abiti invernali sono più voluminosi rispetto a quelli estivi o primaverili, soprattutto i capi spalla (basti pensare ai parka o ai piumini); rispetto alle borse, gli zaini possono risultare più pratici da indossare e da portare, senza per questo rinunciare al proprio stile.

A tal proposito, la scelta del modello da abbinare dipende molto dal tipo di look che si predilige; gli zainetti da donna in pelle chiusi da lacci o fibbie, ben si adattano ad outfit contraddistinti da tonalità calde (azzurro o beige) così come a colori più decisi e tipicamente ‘invernali’ (verde, blu, ocra, marrone).

In generale, trattandosi di un accessorio sportivo ed informale, non è adatto a contesti troppo ‘impegnativi’ in termini di dress code; piuttosto, si possono abbinare a gonne stampate con motivi floreali o trama scozzese, giacche cerate o giubbotti di pelle (in tal caso, meglio tono su tono). Per cappotti e capispalla lunghi, invece, la pelle non è certo un tabù ma molto dipende anche dal contesto: gli zainetti a cartella, ad esempio, sono un’ottima alternativa per completare un look professionale mentre quelli a sacca, o in pelle scamosciata, vanno abbinati preferibilmente ad outfit comodi, magari vagamente ‘country’ o sportivi.

Zainetti eleganti adatti a gonne e vestiti

Per quanto possa sembrare una contraddizione, alcuni zainetti – specie se molto piccoli o ‘griffati’ – possono essere considerati come accessori non solo trendy ma finanche eleganti. Sono contraddistinti da un design lineare, dall’utilizzo di materiali di pregio e dall’alta qualità delle finiture; non sono ‘eleganti’ in senso classico, ma neanche troppo sportivi o informali. Il consiglio è quindi di abbinarli a gonne e vestiti (sia corti che lunghi) casual o informali (di jeans, di jersey o di altri tessuti adatti al clima invernale), magari completando l’outfit con un paio di stivali di pelle o di camoscio.

Articolo con contenuti sponsorizzati.