Borse: 5 tendenze chiave autunno/inverno che dominano le strade

Dalle maxi bag da giorno alle scintillanti evening bag, passando per tutte le nuances del rosso e del marrine che scaldano l’inverno: ecco le cinque tendenze borse che stanno già riscrivendo lo street style della stagione.
Le borse sono le protagoniste assolute dello street style: marcano silhouette, cambiano l’equilibrio dei look e raccontano molto più di un trend. In questo autunno/inverno, il linguaggio dell’accessorio principe della moda passa da cinque trend chiave: volumi maxi, spalle morbide, metalli liquidi, geometrie rétro e le nuances più cariche del rosso e del marrone.
A interpretate magistralmente tutte le tendeze chiave delle borse autunno/inverno sono i modelli firmati Michael Kors disponibili su https://modivo.it/c/donne/borse-e-borsoni/borse/marca:michael_michael_kors, perfetti per chi vuole una borsa elegante, attuale e capace di tenere insieme funzionalità e stile.
Le strade lo confermano: l’inverno è il momento in cui la borsa diventa dichiarazione di sé.
Dopo stagioni dominate da micro-borse esteticamente bellissime ma logisticamente disastrose, tornano le maxi bag dal design pulito, lineare, spesso in pelle rigida.
Sono la risposta più chic ai ritmi frenetici — ci sta tutto: laptop, agenda, occhiali, borraccia e persino quel maglione “non si sa mai”.
Si portano a mano oppure al braccio, con un’allure leggermente business ma decisamente contemporanea. Perfette con cappotti morbidi o blazer maschili, funzionano di giorno ma interpretano l’idea di “essenziale senza rinunce” anche la sera, soprattutto nelle versioni in pelle martellata o liscia.
Le soft shoulder bag sono tornate e hanno cambiato il modo in cui viviamo la borsa sotto il braccio: morbide, leggere, effetto “cuscino”, sono l’accessorio ideale per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile.
L’estetica richiama i primi anni Duemila, ma con materiali e palette più mature: burro, cioccolato, vinaccia, verde oliva.
L’inverno non è più il regno del nero: quest’anno a dominare sono i metalli: oro intenso, argento liquido, finiture specchiate. Borchie, fibbie, applicazioni ma anche colori metallici a tutta borsa.
Le borse metalliche non sono più riservate alla sera: si indossano di giorno con cappotti maschili, denim scuro o completi gessati. In versione mini o maxi, trasformano un look semplice in qualcosa di immediatamente più scenografico.
La top-handle bag, iconica e senza tempo, torna in primo piano. Piccola, compatta, spesso squadrata: è la borsa che indosserebbe una protagonista di un film francese.
Rigore, eleganza e un pizzico di nostalgia convivono in un unico accessorio. Si abbina a trench, cappotti sartoriali o maglioni a collo alto per un mood pulito, quasi cinematografico.
Con le sneaker maxi e il trench lungo sono il casual chic di cui abbiamo bisogno.
Il beige resta un classico, ma la vera tendenza sono i colori caldi: in tutti i toni del rosso e del marrone che, mai come ora, sono il nuovo nero..
Un modo semplice per dare energia ai look invernali e spostare l’attenzione su un accessorio irrinunciabile. La regola è: non importa quanto il resto dell’outfit sia neutro, la borsa diventa il tuo statement.
Nello street style, la borsa non è ‘solo’ un accessorio
La tendenza trasversale che unisce tutte le proposte della stagione è chiara: la borsa non deve solo completare un look, ma aggiungere qualcosa — un colore, un volume, una texture, un’idea di sé.
Che tu sia una fan delle maxi-capienti o delle piccole raffinate, questo autunno/inverno offre un repertorio ricchissimo. Tra nostalgia, nuove silhouette, tocchi metallici e palette vibranti, la borsa è il gesto di stile intramontabile che parla di noi e del nostro modo di abitare la città.
