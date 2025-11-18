Borse: 5 tendenze chiave autunno/inverno che dominano le strade

Dalle maxi bag da giorno alle scintillanti evening bag, passando per tutte le nuances del rosso e del marrine che scaldano l’inverno: ecco le cinque tendenze borse che stanno già riscrivendo lo street style della stagione.

Le borse sono le protagoniste assolute dello street style: marcano silhouette, cambiano l’equilibrio dei look e raccontano molto più di un trend. In questo autunno/inverno, il linguaggio dell’accessorio principe della moda passa da cinque trend chiave: volumi maxi, spalle morbide, metalli liquidi, geometrie rétro e le nuances più cariche del rosso e del marrone. 

Le strade lo confermano: l’inverno è il momento in cui la borsa diventa dichiarazione di sé.

1. Maxi bag strutturate: eleganza e spazio (finalmente) compatibili

Dopo stagioni dominate da micro-borse esteticamente bellissime ma logisticamente disastrose, tornano le maxi bag dal design pulito, lineare, spesso in pelle rigida.
Sono la risposta più chic ai ritmi frenetici — ci sta tutto: laptop, agenda, occhiali, borraccia e persino quel maglione “non si sa mai”.

Si portano a mano oppure al braccio, con un’allure leggermente business ma decisamente contemporanea. Perfette con cappotti morbidi o blazer maschili, funzionano di giorno ma interpretano l’idea di “essenziale senza rinunce” anche la sera, soprattutto nelle versioni in pelle martellata o liscia.

2. Spalla morbida (e un po’ 2000s): la borsa che non ti stanca mai

Le soft shoulder bag sono tornate e hanno cambiato il modo in cui viviamo la borsa sotto il braccio: morbide, leggere, effetto “cuscino”, sono l’accessorio ideale per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile.
L’estetica richiama i primi anni Duemila, ma con materiali e palette più mature: burro, cioccolato, vinaccia, verde oliva.

3. Borse metalliche: oro, argento e specchiature che illuminano la stagione

L’inverno non è più il regno del nero: quest’anno a dominare sono i metalli: oro intenso, argento liquido, finiture specchiate. Borchie, fibbie, applicazioni ma anche colori metallici a tutta borsa.

Le borse metalliche non sono più riservate alla sera: si indossano di giorno con cappotti maschili, denim scuro o completi gessati. In versione mini o maxi, trasformano un look semplice in qualcosa di immediatamente più scenografico.

4. Il ritorno della borsa rigida a mano: minimalismo con un tocco rétro

La top-handle bag, iconica e senza tempo, torna in primo piano. Piccola, compatta, spesso squadrata: è la borsa che indosserebbe una protagonista di un film francese.
Rigore, eleganza e un pizzico di nostalgia convivono in un unico accessorio. Si abbina a trench, cappotti sartoriali o maglioni a collo alto per un mood pulito, quasi cinematografico. 

Con le sneaker maxi e il trench lungo sono il casual chic di cui abbiamo bisogno.

5. Colori caldi: il freddo si combatte anche con le tinte

Il beige resta un classico, ma la vera tendenza sono i colori caldi: in tutti i toni del rosso e del marrone che, mai come ora, sono il nuovo nero..
Un modo semplice per dare energia ai look invernali e spostare l’attenzione su un accessorio irrinunciabile. La regola è: non importa quanto il resto dell’outfit sia neutro, la borsa diventa il tuo statement.

Nello street style, la borsa non è ‘solo’ un accessorio

La tendenza trasversale che unisce tutte le proposte della stagione è chiara: la borsa non deve solo completare un look, ma aggiungere qualcosa — un colore, un volume, una texture, un’idea di sé.

Che tu sia una fan delle maxi-capienti o delle piccole raffinate, questo autunno/inverno offre un repertorio ricchissimo. Tra nostalgia, nuove silhouette, tocchi metallici e palette vibranti, la borsa è il gesto di stile intramontabile che parla di noi e del nostro modo di abitare la città.

